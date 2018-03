Zgorelo celotno ostrejše hiše

2.3.2018 | 09:20

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Selih. Požar, v katerem je zgorelo celotno ostrešje hiše, so gasilci omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, nastala pa je večja premoženjska škoda. Po prvih ugotovitvah kriminalistov in policistov je tuja krivda izključena, vzrok za nastanek požara pa še preiskujejo, so sporočili iz novomeške policijske uprave. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

V požaru škode za okoli 35 tisočakov

Nekaj po 18. uri so bili policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice obveščeni o požaru zidanice v Soteski. Zgorelo je ostrešje zidanice, po oceni lastnika pa je škode za okoli 35.000 evrov. Okoliščine požara policisti še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa naj bi zaradi pregretja zagorelo ob dimniku peči na drva.

V nesreči udeležena štiri vozila

Na cesti med Mirno in Trebnjem se je včeraj nekaj pred 14.30 zgodila prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je nesrečo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji v koloni vozil povzročila 44-letna voznica avtomobila. 47-letnega udeleženca nesreče so reševalci zaradi lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Vlomil v tovornjak

V okolici Dolenjskih Toplic je med 28. februarjem in 1. marcem nekdo vlomil v kabino tovornega vozila in odnesel avto radio s CD predvajalnikom, mobilni telefon in MP3 predvajalnik. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Ob kosilnico in suhomesnate izdelke

V Selih pri Mirni je med 26. februarjem in 1. marcem neznanec vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odnesel motorno kosilnico in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

M. Ž.