Na Otočcu bosta naslova branila Galičeva in Jorgić

2.3.2018 | 12:40

Darko Jorgić (Foto: D. K./arhiv DL)

Alex Galič (Foto: NTZS)

Otočec - V soboto in nedeljo bo v namiznoteniškem centru Otočec potekalo že 27. državno prvenstvo republike Slovenije za članice in člane posamezno ter v dvojicah. Prireditelj državnega prvenstva je Namiznoteniški klub Krka, naslova pa bosta branila Alex Galič in krkaš Darko Jorgić v posamični konkurenci ter Jan Žibrat/Deni Kožul, Alex Galič/Manca Fajmut in Matic Slodej/Ivana Zera med dvojicami, so sporočili iz namiznoteniške zveze Slovenije.

Med tednom sta slovenski članski reprezentanci igrali prvi krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nantesu. Po pričakovanjih je imela več uspeha moška vrsta, ki bo v Franciji branila bronasto medaljo iz Luksemburga, saj je na Otočcu s 3:0 premagala Belgijo, medtem ko so dekleta v Gdansku morala priznati premoč Poljakinj.

Od najboljših bo ta konec tedna na Otočcu manjkal le Bojan Tokić, ki se bo sredi tedna udeležil turnirja svetovne serije v Dohi, so v zvezi med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.