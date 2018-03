Kmetje zahtevajo rodovitne njive

2.3.2018 | 13:30

Začetek gradnje protipoplavnih nasipov v Krški vasi proti koncu leta 2017. (Foto: M. L.)

Brežice - Hidroelektrarna Brežice obratuje, priprave na gradnjo hidroelektrarne Mokrice in zagotavljanje protipoplavne varnosti, tudi na območju Sotle, na brežiškem območju pa ne potekajo po načrtu.

V aprilu bodo začasno znižali višino vode v jezeru pri hidroelektrarni Brežice zaradi testiranja jezu pri jedrski elektrarni Krško, kot je na nedavni seji brežiškega občinskega sveta povedal direktor podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič. Odprt problem v zvezi s hidroelektrarno Brežice so nekatera nerešena vprašanja glede zemljišč, in sicer gre za to, da mora HESS zagotoviti prvotno kakovost kmetijskih površin, ki so jih uporabljali pri gradnji elektrarne kot odlagališče.

Vsaj nekatera od v deponijo vključenih zemljišč so po odstranitvi gradbenega materiala po navedbah kmetov slabša, kot so bila, preden so jih uporabili za gradnjo. HESS trdi, kot navaja poročilo investitorjev o gradnji hidroelektrarn Brežice in Mokrice, predloženo občinskemu svetu, da je kmetijske površine vrnil v prvotno stanje. Pri tem se sklicuje na strokovna mnenja biotehniške fakultete. Kmetje trdijo drugače, kot je razvidno iz informacije, ki jo je v imenu civilne pobude iz Krške vasi pripravil Janez Ivšič. Zemljišča so še vedno osiromašena, na precejšnji površini stoji voda, ponekod trajno.

