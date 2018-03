Med življenjem in umetnostjo

2.3.2018 | 15:00

Razstava bo odprta do 6. marca. (Foto: Foto: Alenka S. Lamovšek)

Avtorja razstave kustosinja Galerije Andrejka Vabič Nose in ddr. Damir Globočnik

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so sinoči odprli novo začasno razstavo z naslovom Anton Plemelj, med življenjem in umetnostjo. Razstava bo na ogled do 6. maja.

»Kot je že vrsto let običaj eno razstavo v letu posvetimo vpogledu v zbirko naše galerije in v ustvarjalnost slovenske naivne in samorastniške likovne umetnosti, ki jo zastopa tudi Anton Plemelj. Slikar zagotovo sodi med vidnejše predstavnike slovenskega naivnega slikarstva,« je na odprtju razstave dejala Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje.

Slikar, Gorenjec, ki bi v tem letu slavil 95 let, se je slikarstvu povsem posvetil šele po upokojitvi, vendar ga bogati bogat ustvarjalni opus in razstavna dejavnost doma in v tujini, so zapisali v sporočilu za javnost v trebanjskem CIK-u. Tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem se je kot član skupine slikarjev prvič udeležil leta 1968, nato pa še nekajkrat.

Začasno razstavo sta postavila kustosinja Galerije Andrejka Vabič Nose in ddr. Damir Globočnik, odprl pa jo je mirnski župan Dušan Skerbiš. Dogodek so s kulturnim programom tradicionalno popestrili učenci Glasbene šole Trebnje, so še dodali v CIK-u.

M. Ž., Foto: Alenka S. Lamovšek

