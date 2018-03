FOTO: Da gori zidanica, je opazil sosed

2.3.2018 | 15:55

Ogenj je ostrešje in mansardo popolnoma uničil.

Dvoršakova zidanica v Soteski

Soteska - Kot smo že poročali, je včeraj okoli pol sedmih zvečer zagorela zidanica v Soteski. Ko smo se danes pripeljali tja, so bili na požarišču še vedno na delu kriminalisti, je pa Alenka Drenik s PU Novo mesto že zjutraj sporočila, da prve ugotovitve policistov kažejo, da naj bi zagorelo zaradi pregretja ob dimniku peči na drva. Po oceni lastnikov, to sta Dvoršakova, je škode za okoli 35 tisočakov.

Lastnika sicer živita v Dolenjskih Toplicah. "Večer pred požarom sva bila tukaj, včeraj pa v službah. Sosed je opazil, da gori in poklical policijo, policija pa naju" pove Dvoršakova.

Da intervencija za poklicne gasilce GRC Novo mesto ter prostovoljne iz PGD Dolenjske Toplice, Soteska, Podturn in Dobindolin ni bila mačji kašelj, je jasno že na prvi pogled, objekt se nahaja v zidaniškem območju, dostopne poti so ozke.

"Gasilci so zelo hitro prišli in začeli gasiti, a vseeno je praktično zgorelo vse do plošče," pove sogovornica.

Z možem pri zidanici in med trtami rada preživljata proste trenutke ter si polnita baterije, zato ju je dogodek zelo šokiral in prizadel.

Tekst in foto: Janja Ambrožič