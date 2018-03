Mednarodni dan divjih živali je letos posvečen divjim mačkam

2.3.2018 | 19:35

Foto: V. Slijepčević

Foto: V. Slijepčević

Jutri obeležujemo mednarodni dan divjih oz. prosto živečih živali pod okriljem Združenih narodov, ki je letos posvečen velikim mačkam pod sloganom Velike mačke: ogroženi plenilci. Velike mačke so simbol ohranjene narave in skrbijo za ravnovesje vrst v naših ekosistemih, a se danes mnoge soočajo s številnimi pritiski in celo izumrtjem.

Kakor je lev simbol Afrike, je ris dragocen simbol naše naravne dediščine. Prisotnost risa pozitivno vpliva na celoten ekosistem, zato je njegov obstanek v dinarski regiji zelo pomemben. WWF Adria v Sloveniji in na Hrvaškem sodeluje v dveh mednarodnih projektih, katerih namen je zagotoviti rešitve za grožnje, ki ogrožajo preživetje risa.

»Ris živi skrivnostno življenje, zato je zbiranje znanstvenih informacij, ki omogočajo njegovo učinkovito upravljanje, velik izziv. Zavedamo se, da so lovci pomemben partner pri spremljanju populacije risa, in upamo, da bo skozi naš štiriletni projekt prišlo do izboljšanja sodelovanja in dolgoročne ohranitve te izjemne vrste velikih mačk na območju Dinaridov,« poudarja Irma Popović Dujmović iz WWF Adria.

Cilj novega mednarodnega projekta LIFE EuroLargeCarnivores, ki se izvaja v 17 evropskih državah, WWF Adria pa ga izvaja na Hrvaškem in v Sloveniji, je izboljšanje sožitja med človekom in velikimi zvermi v Evropi. Skozi projektne aktivnosti se bo izboljšala komunikacija z vsemi interesnimi skupinami, ki vplivajo na upravljanje z velikimi zvermi. Namen aktivnosti je zagotoviti temelje za dolgoročno stabilno populacijo risov. Hkrati Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu skupaj s partnerji, med katerimi je v Sloveniji vodilni Zavod za gozdove, sodelujejo pa še Lovska zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave, izvaja projekt LIFE Lynx, v okviru katerega se bo na Hrvaškem in v Sloveniji znova naselilo risa iz Karpatov, da se ustavi parjenje med sorodniki, ki najbolj ogroža preživetje risa pri nas.

»Edino upanje za rešitev risa na našem področju je obogatitev genskega materiala s ponovnim naseljevanjem novih osebkov. Celotna projektna ekipa je izredno vesela, da bomo ustavili izumiranje risa in ohranili biotsko raznovrstnost dinarskih gozdov,« pravi prof. Tomislav Gomerčić s Fakultete za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu.

Izvajanje projektov LIFE Lynx in LIFE EuroLargeCarnivores je financirano v okviru programa LIFE Evropske unije.

M. L.-S.