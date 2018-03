Zagorel gospodarski objekt; avto z vitlom potegnili na cesto

3.3.2018 | 07:30

Sinoči so gasilci zaradi rdečega petelina pri nas posredovali trikrat. (Foto: J. A., arhiv DL)

Sinoči ob 18.31 je v Loški vasi v občini Dolenjske Toplice gorel gospodarski objekt, velikosti 6x4 metrov. Požar so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolenjske Toplice, Soteska, Podturn in Dobindol. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Le 20 minut kasneje so na Rostoharjevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško zaradi pregrevanja peči v kurilnici stanovanjskega objekta preventivno pregledali objekt s termovizijsko kamero in znižali temperaturo v peči.

Gasilci PGD Stična pa so v Stični pogasili saje v dimniku stanovanjskega objekta.

Nasedel na sneg



Malo pred polnočjo je v naselju Srednje Laknice na območju občine Mokronog-Trebelno voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in nasedel na brežino ter visok sneg. Gasilci PGD Mokronog so vozilo z vitlom potegnili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

J. A.