Šentjernejski gasilci potrebujejo nov gasilski dom

3.3.2018 | 10:20

Sedanji gasilski dom v Šentjerneju.

Šentjernej - PGD Šentjernej je osrednje občinsko društvo v Gasilski zvezi Šentjernej in sodi v 3. kategorijo. Kot opozarjajo gasilci že dlje časa, so na sedanji lokaciji v gasilskem domu sredi Šentjerneja prostorsko utesnjeni in za boljše operativno delo potrebujejo boljše pogoje.

Sandi Furar

Ker se nič ne premakne, je na nedavno občinsko sejo prišla gasilska delegacija, predsednik PGD Šentjernej Sandi Furar pa je svetnikom na kratko razložil situacijo in razloge, da jim čim prej pomagajo priti do novega gasilskega doma. Prva ideja je sicer bila sedanja lokacija, a se ni izkazala za najboljšo, pred dvema letoma pa so se raje odločili za iskanje novih, primerih mest v kraju, kjer bi poleg večjega doma z več garažami za vozila imeli tudi prostor za izobraževanja, vadbe itd.

Občinski svetniki so prisluhnili gasilski problematiki.

»Naš cilj, je da nekje v Šentjerneju najdemo parcelo, lahko je tudi v lasti občine, da ne bi zapravljali denarja še za odkup zemljišča, in uredimo boljše pogoje za naše gasilstvo. To si želimo do avgusta 2021, ko bo naše PGD praznovalo 140-letnico obstoja,« je dejal predsednik Furar in poudaril seveda tudi pomoč in sodelovanje gasilcev.

Župan Radko Luzar je obljubil, da bodo na občini skušali poiskati najugodnejše variante.

Več o tej temi v eni od prihodnjih številk Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

