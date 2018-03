V poslovalnicah KZ Metlika zbirajo obleko, obutev in igrače

3.3.2018 | 09:15

Imate doma igrače, s katerimi se nihče več ne igra? Oddajte jih na enem od zbirnih mest in polepšajte otroštvo otrokom iz socialno ogroženih družin. (Foto: arhiv DL)

Metlika - Kmetijska zadruga (KZ) Metlika v sodelovanju z Lions klubom Novo mesto in Lions klubom Podzemelj Bela krajina organizira zbiranje obleke, obutve in igrač za socialno ogrožene družine. Zato so v poslovalnicah KZ Metlika (v trgovinah Podzemelj, Suhor, Agrocenter in PC Log Metlika) pripravili označene zaboje, kjer je možno oddati stvari.

"Zbiranje obleke, obutve in igrač poteka od 1. do 15. marca. Zbrano blago bomo predali Rdečemu križu Metlika. Vabljeni v čim večjem številu, da se pridružite dobrodelni akciji. Hvala,« so sporočili iz KZ Metlika.

J. A.