Pavliča bi se radi znebili z mesta delavskega direktorja in člana uprave SŽ

3.3.2018 | 11:30

Albert Pavlič (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana, Šentjernej - Svet delavcev Slovenskih železnic najbi v četrtek odločal o odpoklicu Šentjernejčana Alberta Pavliča s položaja delavskega direktorja in člana uprave. Na seji naj bi ocenili njegovo delo, kar je predsednik sveta delavcev in generalni sekretar sindikata strojevodij Silvo Berdajs predlagal »zaradi izgube zaupanja«, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

"Sporočam vam, da sam nisem nikoli bil objekt kriminalistične preiskave oziroma sumov preiskave kakršnih koli kaznivih dejanj. Na SŽ sem vedno in izključno deloval v interesu vseh zaposlenih, zato me zelo žalosti, da bom moral v nadaljevanju uporabiti vsa možne poti, ki so mi na razpolago za ohranitev mojega dobrega imena in poštenega dela," med drugim piše Albert Pavlič Berdajsu. Dopis, ki ga v celoti objavljamo v priponki, smo prejeli tudi mediji.

Beremo tudi: "Spoštovani predsednik Sveta delavcev KPD, ob vsem zapisanem se ne morem znebiti občutka, da je izguba vašega zaupanja do mojega dela kot Delavskega direktorja SŽ, pogojena z morebitnim političnim naročilom od zunaj…"

J. Ambrožič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (10) 7h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni železničar Podpora Pavliču, Brdavs spelji se, pod čigav vpliv si zapadel? 7h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Legat Čudno ,da i nobenega članka o ime ova ju direktorice DSO Metlika 7h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni mašinfirar Vse ima svoj čas trajanja ! 7h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni res je konec je vladavine in tega vladarja... 5h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni janez berto, zdaj je pa prisel cas slovesa, ko te zapusti tudi firer, pa prijatelji ......... ti ne ostane nic drugega kot spomini na razkosje 4h nazaj Oceni železničar ne podcenjujte Pavliča, daleč od tega, da je prišel njegov čas slovesa, kdor seje veter, bo žel vihar, to bojč dobro ve 2h nazaj Oceni kragulj No vidite, kako se nekdo iz ponosnega leva spremeni v mucko in se postavi v vlogo žrtve 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni mašinfirar A se delaš naivnega, da ne veš vzrokov za vse kar se dogaja ali si res naiven ? 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni železničar brez Pavliča se nam bo težko pisalo 41m nazaj Oceni mašinfirar Mogoče se bo nekaterim res slabo pisalo. Oni že vedo zakaj. Preglej samo prijavljene komentatorje