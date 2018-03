V prometni nesreči trije poškodovani

3.3.2018 | 18:15

Foto: arhiv DL

Ob 14.21 sta v naselju Spodnja Libna v krški občini trčili osebni vozili. V nesreči so se tri osebe poškodovale. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine, očistili cestišče in nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Krško so poškodovane oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Odkidali zamet

Ob 9.30 so na Velikem Kamnu na območju Krškega gasilci PGD Veliki Kamen ročno odstranili snežni zamet in omogočili prehod lokalnemu prebivalstvu.

Vdrli v hišo

Ob 14.51 so v naselju Krmelj (občina Sevnica) gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, pregledali in prezračili prostore, iznesli plinsko jeklenko ter omogočili vstop policistom in reševalcem NMP Sevnica.

Težave z elektriko

Ob 8.29 je bila v naselju Gornji Lenart na območju brežiške občine zaradi okvare na transformatorski postaji motena oskrba z električno energijo. Napako so ob 9.30 odpravili dežurni delavci Elektra Celje

Gorele smeti

Ob 14.27 so na Ulici stare pravde v Brežicah v stanovanjskem objektu gorele smeti. Gasilci PGD Brežice in Brežice-okolica so odstranili iz stanovanja koš za smeti, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero. Do širitve požara ni prišlo.

Pomagali policistom

Zjutraj ob 7.56 so bili na prošnjo policije gasilci PGD Semič napoteni na odpiranje vrat stanovanja v večstanovanjskem objektu na Metliški cesti v Semiču, vendar njihovo ukrepanje na kraju ni bilo potrebno.

J. A.