Rajović in Katrašnik v peterici, Rogina brez želene rojstnodnevne zmage

3.3.2018 | 18:25

Foto: Elisa Haumesser

Poreč, Novo mesto - Letošnja izvedba dirke Trofej Poreč je prinesla nove vrhunske rezultate za ekipo Adria Mobil Cycling, čeprav zmage, ki si jo je za rojstni dan želel Radoslav Rogina, ni bilo. Dušan Rajović je bil tretji, Gašper Katrašnik peti, zmago pa je v šprintu v Taru osvojil Latvijec Emils Liepins, so sporočili iz kluba.

"Zahtevne vremenske razmere so očitno rdeča nit letošnjih pomladnih klasik v Istri in nič drugače ni bilo danes na dirki od Poreča do Tara, zaključek dirke je celo minil v močnem deževju. V teh težkih razmerah ni bilo pretirane aktivnosti na dirki, z izjemo pobega v zadnji tretjini se je zgodilo bolj malo omembe vrednega. Priča smo bili tudi številnim odstopom."

Glavni protagonist pobega, ki se je začel približno 40 km pred ciljem, je bil Hrvat Radoslav Rogina, kapetan ekipe Adria Mobil Cycling. Radoslav ravno danes praznuje svoj rojstni dan in na ta poseben dan se je želel nagraditi z zmago na domači dirki. Napadel je odločno in takoj dobil družbo še dveh kolesarjev, tempo pa je držal le eden izmed njih. Ekipe v zasledovanju se sprva niso pretirano angažirale v lovu, nato pa le pritisnile na pedala in razlika se je zmanjševala. Radoslav je imel ob sebi prešibkega kolesarja, da bi pobeg uspel in z zmago ni bilo nič.

Medtem so v ospredje stopili šprinterji in se v odločilni boj podali na zaključnem kilometru proti Taru. Številne ekipe so imele svoje kandidate za zmago, na koncu pa je bil najmočnejši omenjeni Latvijec iz ekipe One Pro Cycling. Drugi je bil Norvežan Asbjørn Kragh Andersen (Team Virtu Cycling), tretji pa Adrijin Rajović. Med njega in petouvrščenega Katrašnika se je uvrstil še Tadej Pogačar (Ljubljana Gusto Xaurum).

Gašper Katrašnik: "Kot ekipa smo zopet pokazali dobro dirkanje. Rado je bil v zaključku dirke v pobegu, tako da je bila situacija za nas ugodna in nam ni bilo treba loviti ubežnikov. Pobeg se ni izšel, so pa fantje zato v zadnjem krogu naredili odlično delo in naju oba z Dušanom držali povsem v ospredju. Sprva smo načrtovali šprint Dušana, vendar je kakšna dva kilometra pred ciljem izgubil stik z menoj in mi rekel naj šprintam tudi jaz. Mislim, da bi lahko zaključek izpeljala bolje, v zadnjem kilometru sva namreč izgubila nekaj pozicij. S preteklimi rezultati so se nam dvignile tudi ambicije in želje, ampak z novimi stopničkami moramo biti zadovoljni."

Rezultati dirke na tej povezavi.

J. A.