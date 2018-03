FOTO: Po zasneženi Jurčičevi poti letos okoli tri tisoč pohodnikov

Letošnja pot je bila zahtevna.

Višnja Gora, Muljava - Da letošnji pohod po Jurčičevi poti najverjetneje ne bo rekordno obiskan, je bilo jasno že nekaj dni prej, kajti debela snežna odeja in nizke temperature so odgnale ti. "lahke" rekreativce oz. tiste, ki ta pohod, ki letos obeležuje četrt stoletja, vzamejo za zabavo. Letos lahko rečemo, da so se na pot odpravili res tapravi pohodniki. In kdo so to? "Opazil sem, da je prišlo zelo veliko mladih žensk, starih od 20 do 30 let, in pa starejših gospodov," pove eden od gasilcev PGD Višnja Gora, ki so na izhodišču skrbeli za parkirišča.

Jutranji sprejem slavnostnega govornika Alojza Kovšce s strani gostitelja, župana Dušana Strnada.

Eden glavnih organizatorjev Aleš Erjavec iz Planinskega društva Polž je sicer že zjutraj povedal, da je pot normalno prehodna, da so jo zgazili in sčistili že včeraj, je pa pohodnikom položil na srce, naj obujejo primerne čevlje in s sabo vzamejo pohodne palice.

V Višnji Gori, ki bo letos obeležila 540-letnico mestnih pravic in je zibelka kranjske sivke, so predstavniki Čebelarskega društva Stična pohodnikom že na startu postregli z medenim zajtrkom, ki je bil dobra popotnica za naporno pot.

Treba je priznati, da je bil letošnji pohod vsebinsko izredno bogat. Na 15 kilometrov dolgi poti so pohodnike spremljali namigi za reševanje literarnega kviza, z njimi so se družili literarni junaki iz Desetega brata, Krjavljevo kočo na Muljavi so spremenili v namizno gledališče, na Jurčičevi domačiji so pripravili čisto pravo sobo pobega, tisti, ki so šli do Krke so si lahko ogledali, kje snemajo priljubljeno slovensko nanizanko Reka ljubezni, se fotografirali z glavnini junaki, obiskali Krško jamo in izvir reke Krke.

V 25 letih se je pohoda udeležilo več kot 100 tisoč ljudi

Tokratni slavnostni govornik je bil novi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je prehodil celotno pot in v svojem nagovoru med drugim dejal:

"Čas, v katerem je Jurčič živel, je bil v marsičem prelomen. Budila so se nacionalna čustva, budil se je narodni ponos. Narodnjakom tistega časa se lahko zahvalimo, da smo Slovenci ohranili svoj jezik in kulturo in preko njiju tudi našo identiteto. Jurčič je od ljudstva jemal, a ljudstvu tudi ogromno dal. Podobe ljudi, njihov vsakdan, dogodki, usode, razmišljanja in govorica - vse to ga je zaznamovalo že kot otroka in dalo pečat njegovemu delu. Bil je prvi slovenski pripovednik in roman Deseti brat pomeni povsem novo dejanje v zgodovini slovenske pisane besede. Če je Prešeren utiral pot jeziku v poeziji, jo je Jurčič v prozi."

Ko je na oder stopila simpatična Nina Pušlar, nikogar več ni zeblo.

Predsednik organizacijskega odbora pohoda po Jurčičevi poti in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad se je za pomoč pri organizaciji dogodka zahvalil članom več kot 30 društev, podjetij in posameznikom, ki jim je kljub ostrim vremenskim razmeram uspelo pripraviti varno in v literarnem smislu zelo bogato traso poti. Strnad je dodal, da ga kot gostitelja dogodka še posebej veseli, da vsako leto Jurčič uspešno poveže več tisoč ljudi različnih generacij in stanu v vseslovensko literarno-rekreativno druženje.

