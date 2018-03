Dve ekipi v skupini za obstanek, dve v skupini za prvaka

4.3.2018 | 08:40

Foto: arhiv DL

Dobova, Trebnje, Ribnica - Rokometaši Dobove in mariborskega Branika so se v zadnjem krogu lige NLB včeraj razšli z neodločenim izidom 25:25 (14:10). V soboto so rokometaši trebanjskega Trima v 18. krogu lige premagali Herz Šmartno s 30:28 (16:15), igralci Rika Ribnice pa so v Ljubljani ta dan premagali LL Grosist Slovan s 25:21 (10:9).

Dobova - Maribor Branik 25:25 (14:10)

* Športna dvorana, gledalcev 300, sodnika: Žitnik in Majer (oba Trebnje).

* Dobova: Leben, Blaževič, Dular, Markušič 6 (2), Rožman, Seferović 5, Mustapič, Rantah, Jazbec 4, Zavodnik, Krnc, Kučič 1, Smojver 5, Sintič 3, Hotko 1, Hrupič.

* Maribor Branik: Đurica, Čudič, Pernek, Bogadi 2, Celminš 3, Sok, Jerenec 7, Rotim 2, Velkavrh 2, Ranevski, Bezgovšek 1, Štumpfl 4, Sivić, Kete 4 (1).

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (2), Maribor Branik 3 (1).

* Izključitve: Dobova 12, Maribor Branik 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Obračun v Posavju se je končal z neodločenim izidom. V nadaljevanju sezone obe ekipi čakata še dve medsebojni tekmi, saj bosta nastopili v skupini za obstanek, družbo pa jim bodo delali še Trimo Trebnje, Jeruzalem Ormož, LL Grosist Slovan in Herz Šmartno.

V prvi polovici tekme je kazalo na zmago domače zasedbe, ki se je na veliki odmor opravila s prednostjo štirih golov (14:10). A mariborska ekipa je v drugem polčasu vendarle strnila svoje vrste in v 42. minuti izenačila na 17:17, devet minut kasneje pa vodila za tri gole (22:19).

Posavci niso vrgli puške v koruzo, v 57. minuti so Štajerce ujeli in izenačili na 23:23. V razburljivi končnici se je najprej zmaga nasmihala Mariborčanom, ki so z golom Andraža Keteja povedli s 25:24, izenačujoči gol pa je dosegel Dorian Markušič.

Dobova bo v sredo, 7. marca, v Kopru igrala še zaostalo tekmo 16. kroga lige NLB.

Trimo Trebnje - Herz Šmartno 30:28 (16:15)

* Dvorana OŠ, sodnika: Dejan in Igor Ivančič (oba Gorišnica).

* Trimo Trebnje: Hasić, Urbič, Rozman 3, Cvetko 3, Djurdjević, Florjančič 3, Horžen 10 (1), Mat. Kotar 3, Sikošek Pelko, Udovič 3, Sašek 2, Pernovšek, Mlakar, Ratajec 3 (2), Grandovec, Mikec.

* Herz Šmartno: M. Sadar, Muratović, Strmljan 8, Ribarič, Kunst 4 (1), Cirar 1, Justin 3 (3), Bahovec 1, Žižek, A. Sadar 2, Avsec 5, Jerina, Močnik 3 (1), Dobovičnik 1, Ostrež.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), Herz Šmartno 7 (5).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Herz Šmartno 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so pričakovano ukanili zadnjeuvrščene tekmece iz osrednje Slovenije, njihov odmor pa so zlomili šele v končnici dvoboja.

Do 53. minute je bila tekma povsem izenačena (25:25), v naslednjih dveh minutah pa so izbranci domačega trenerja Romana Šavriča naredili delni izid 4:1 in povedli z 29:26, lepe zaloge v zadetkih pa so navzlic permanentnemu pritisku gostov zadržali do konca tekme.

Obe ekipi bosta v drugem delu državnega prvenstva igrali v skupini za obstanek v ligi NLB. V veliko boljšem položaju so rokometaši iz Trebnjega, medtem ko osmoljence sobotne tekme čaka ogorčen boj za obstanek v najboljši rokometni družbi.

V domači ekipi je blestel Kristjan Horžen, ki je dosegel kar deset golov, v gostujoči je bil najbolj učinkovit Tilen Strmljan z osmimi zadetki.

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 21:25 (9:10)

* Dvorana na Kodeljevem, gledalcev 100, sodnika: Smolko in Knez (oba Ljubljana).

* LL Grosist Slovan: Nunčič, Podpečan, Bojić, Prevolnik 1, Serdinšek-Ekart, Marinček 5, T. Marušič 3, Marojević, P. Marušič 3 (2), Kaučič, Novak 2, Sankovič 7, Atanasov.

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Fink, Vujačić 4, Knavs 3, Skušek 3 (2), Koprivc, Pahulje, B. Nosan 5, Kovačič 2, Kljun 3, M. Nosan 1, Batinič 1 (1), Setnikar 3, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 3 (2), Riko Ribnica 4 (3).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 8, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so po zmagoslavju v ljubljanski prestolnici prvi del lige NLB končali na prvem mestu in se zanesljivo prebili v skupino za prvaka, kjer jim bodo poleg Celjanov in Velenjčanov družbo delali še Škofjeločani, Koprčani in Novomeščani, medtem ko je pred Ljubljančani krčevit boj za obstanek v elitni ligi.

Večji del prvega polčasa je bila tekma povsem odprta. Gosti so si v 19. minuti priigrali štiri gole prednosti (8:4), a Ljubljančani se niso dali in so se jim na polčasu približali na gol zaostanka (9:10). Do 45. minute je bila tekma povsem odprta (15:17), nato pa so rokometaši iz dežele suhe robe naredili delni izid 3:0 in v 51. minuti povišali na +5 (15:20). V prelomnih trenutkih dvoboja je bilo na njihovi strani dovolj znanja in modrosti za novo, skupno petnajsto zmago v prvem delu sezone.

V ribniški ekipi sta bila najbolj učinkovita Blaž Nosan s petimi in Risto Vujačić s štirimi goli, v ljubljanski pa Robert Sanković s sedmimi in Matevž Marinček s petimi zadetki.

Izidi 18. kroga rokometne lige NLB:

- sreda, 28. februar:

Koper - Krka 26:29 (16:13)

- petek, 2. marec:

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 21:25 (9:10)

Trimo Trebnje - Herz Šmartno 30:28 (16:15)

- sobota, 3. marec:

Dobova - Maribor Branik 25:25 (14:10)

Jeruzalem Ormož - Urbanscape Loka 29:25 (11:12)

Lestvica:

1. Riko Ribnica 18 15 1 2 513:457 31

2. Urbanscape Loka 18 11 1 6 510:470 23

3. Krka 18 10 1 7 536:505 21

4. Koper 2013 17 9 3 5 458:435 21

5. Jeruzalem Ormož 18 9 1 8 483:497 19

6. Trimo Trebnje 18 8 2 8 477:466 18

7. Maribor Branik 18 8 2 8 474:468 18

8. Dobova 17 4 3 10 425:456 11

9. LL Grosist Slovan 18 3 2 13 457:507 8

10. Herz Šmartno 18 3 2 13 492:564 8

M. M., STA