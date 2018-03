Brežiški dijaki odhajajo v Bruselj

4.3.2018 | 09:30

Foto: G. R., arhiv DL

Brežice - Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) že deveto leto zapored organizira dogodek Vaša Evropa, vaš glas! (YEYS), ki bo letos potekal 15. in 16. marca. Med dijaki iz vseh 28 držav članic EU in petih držav kandidatk bodo tudi Zala, Tibor in Lara iz brežiške gimnazije.

Kot so zapisali na spletnih straneh šole, bo dogodek dijakom omogočil, da se seznanijo z EESO in njegovo vlogo ter si izmenjajo stališča in predlagajo priporočila v zvezi z določeno temo. Letošnja tema je povezana z evropskim letom kulturne dediščine.

Zala Resnik Poljašević, Tibor Suša in Lara Drugovič bodo tako 15. in 16. marca namesto v šolo odšli v Bruselj, da bi predstavili svoja stališča in ideje v zvezi s skupnim projektom Združeni v raznolikosti: pomlajena prihodnost evropske kulture.

S omenjeno pobudo si EESO prizadeva, da bi mnenja, izkušnje in ideje mlajše generacije vključili pri oblikovanju politik EU. Dijaki bodo predstavili svoj pogled na vlogo kulture v prihodnosti Evrope in nato glasovali o treh predlogih, ki jih bodo evropske institucije upoštevale pri pripravi politik.

M. M.