Ko se mimo hiš vozi po 40 kamionov

4.3.2018 | 10:40

Predsednik KS Mali Slatnik Tomaž Smolič in predstavnik krajanov Male Cikave Boštjan Brkopec ob ozki cesti med hišami in obrtno cono, po kateri se dnevno vozi na desetine težkih tovornih vozil. Zato si želijo, da občina ob širitvi cone promet spelje po novi zaledni cesti.

Novo mesto - »Ko sem bil otrok, sem peš hodil v šolo na Slatnik. Moji otroci zaradi varnosti tega ne morejo več,« je pripoved o slabih razmerah zaradi neurejenosti obrtne cone začel Boštjan Brkopec, predstavnik krajanov Male Cikave v KS Mali Slatnik. Konec januarja so zato sklicali zbor krajanov, da se dogovorijo o načinu sobivanja in udeležbi krajanov pri odločanju. Udeležil se ga je tudi župan Gregor Macedoni s sodelavcema. A obljubam, da bodo na občini preučili njihove predloge, krajani ne verjamejo več. »To poslušajo že deset let, pa ni nič bolje,« dodaja predsednik sveta omenjene KS Tomaž Smolič.

Kot je znano, naj bi se sedanja obrtna cona na Cikavi širila. Tem načrtom občine in podjetnikov krajani ne nasprotujejo. »Podpiramo razvoj, nihče ne nasprotuje širitvi sami po sebi. Radi bi le, da zadeve načrtujejo v sodelovanju z nami, torej tistimi, ki dnevno trpimo zaradi neurejenosti cone. Ob vsakem obilnejšem dežju je cona poplavljena, olja parkiranih tovornjakov se iztekajo v potok Šajser, država ga ne ureja, pri podjetju Hočevar večkrat smrdi,« nekaj težav našteje Smolič. V krajevni skupnosti so razočarani, ker po njihovih besedah že desetletje na občino pošiljajo svoje pobude, a so vedno znova preslišani. Tudi ko jim pristojni zagotovijo, da bodo njihov predlog sploh preučili, čez čas prejmejo negativni odgovor. Tako je tudi s cestami v sami coni, nad katerimi se pritožujejo tudi podjetniki, saj so preozke in v slabem stanju, razmere pa so iz dneva v dan slabše.

HRUP IN SMRAD

Krajani Male Cikave in KS Mali Slatnik so občini že pred desetimi leti podali svoje predloge, a pravijo, da jim nihče ne prisluhne.

»Glavna težava je, da občina načrtuje širitev ceste od Komunale do državne Šentjernejske ceste, kjer že sedaj poteka promet težkih vozil in ki je najbližja stanovanjskemu naselju. Že leta 2008 smo ob razgrnitvi prostorskih načrtov temu nasprotovali in predlagali, da cesto speljejo za cono in bi se na državno priključila višje, kjer ni hiš. Dejali so, da bo to težko izvedljivo zaradi višine terena, ki pa je sedaj zaradi širitve enega od podjetnikov že zravnan, torej bi bilo mogoče. Zgodba se je ponovila še leta 2015, sprva negativen odgovor, nato naj počakamo do leta 2018 in sedaj spet ne vemo, pri čem smo. Osebno menim, da je že pred leti naša pobuda končala v kakšnem predalu in da nikogar ne zanima, kako živimo prvi sosedje obrtne cone,« pojasni Brkopec in vsakdanjik okoli 20 tamkajšnjih gospodinjstev oriše: »Hrup zaradi tovornih vozil se začne že ob nedeljah ob 20. uri, ko mimo vozi okoli 40 kamionov, eden za drugim. Moteče je spet ob 4. uri zjutraj, ko startajo na avtocesto. To je res moteče, pri odprtem oknu poleti ne moreš spati. Seveda pa je na prvem mestu varnost: parkirani so skoraj vsepovsod, preglednost je s tem slabša, vse skupaj je postalo že preveč nevarno, tudi za naše šolarje.«

»Zaradi takih razmer bi pričakoval, da bodo imeli prebivalci vsaj urejene ceste, urejene pločnike in javno razsvetljavo, pa nimajo nič od tega,« doda Smolič.

Kot omenjeno, so konec januarja o tem in ostalih težavah, denimo smradu iz okolice podjetja Hočevar in zbirno-reciklažnega centra Komunale Novo mesto, potožili predstavnikom občine. Tudi tokrat so dobili odgovor, da bodo pristojni njihove zadeve preučili in jim odgovorili. »A kmalu bo skoraj mesec od tega, zato odgovor že težko pričakujemo,« zaključi predsednik KS.

Načrti širitve gospodarske cone Cikava segajo še v leto 2006, so pojasnili na MO Novo mesto in potrdili, da so pred desetimi leti ob prvi javni razgrnitvi OPN prejeli več predlogov krajanov Male Cikave in KS Mali Slatnik, ki so jih deloma upoštevali, med jesensko razgrnitvijo dopolnjenega OPN istega leta pa bistvenih pripomb ni bilo. »Na podlagi pripomb iz prve javne razgrnitve, kjer je bila celotna površina predvidena za ureditev gospodarske cone, smo rešitev spremenili tako, da so bila stavbna zemljišča obstoječe cone po namembnosti spremenjena v površine, na katerih so dopustne tudi centralne dejavnosti, le območje širitve ostaja namenjeno dejavnostim klasične gospodarske cone,« je za Dolenjski list pojasnil podsekretar za prostorsko načrtovanje na MO Novo mesto Izidor Jerala.

Jerala je predstavil tudi občinske načrte prometne ureditve omenjene cone ter navedel nekaj ostalih rešitev, med njimi tudi selitev zbirnega centra Komunale v Leskovec, kar si lahko preberete v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: Mirjana Martinović

