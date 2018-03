Jurčiča počastili na Muljavi in v Višnji Gori

Muljava, Višnja Gora - Predvečer jubilejnega 25. Pohoda po Jurčičevi poti je bil v občini Ivančna Gorica zaznamovan z dvema kulturnima dogodkoma, posvečenima rojaku Josipu Jurčiču.

Kot so sporočili iz omenjene občine, so se na Muljavi že tradicionalno poklonili rojaku pred Jurčičevo rojstno hišo, nadaljevali pa v Galeriji Kresnička, kjer je potekalo odprtje fotografske razstave ob 25-letnici Jurčičeve poti in ogled ilustracij z likovnega natečaja Deseti brat. Slovesno je bilo tudi v Višnji Gori, kjer so organizatorji pripravili razstavo likovnih del Kulturnega društva likovnikov Ferda Vesela Šentvid pri Stični na temo Kranjske čebele.

V organizaciji Kulturnih društev Kresnička in Josip Jurčič Muljava ter Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica so se pred Jurčičevo rojstno hišo poklonili svojemu slovitemu rojaku Jurčiču.

Poklon rojaku so nadaljevali v prostorih Galerije Kresnička na Jurčičevi domačiji z odprtjem fotografske razstave vseh Jurčičevih pohodov in ogledom ilustracij likovnega natečaja Deseti brat, ki so jih pripravili učenci OŠ Stična in njenih podružničnih šol, Ferda Vesela Šentvid pri Stični in Vrtca Polžek Višnja Gora. Zbrane je nagovoril župan Dušan Strnad, ki je nekaterim posameznikom, društvom in KS Muljava v zahvalo za ves trud pri organizaciji Jurčičevega pohoda in ohranjanju Jurčičevega izročila izročil knjigo prvega slovenskega romana, Deseti brat s posvetilom. Fotografsko razstavo je zbranim predstavil urednik občinskega glasila Klasje Matej Šteh. Kot je dejal, razstava vsebuje fotografije vse od prvega pohoda iz leta 1994 do lanskoletnega. Ta edinstvena prireditev v ivanški občini je prelet dveh stvari, čudovite narave in kulturnih dogodkov, ki so se v sklopu Jurčičevega pohoda zgodili.

Kulturni prireditvi so obogatili člani Moškega pevskega zbora Muljava in najmlajši muljavski kulturniki.

Ob 19. uri pa so v Mestni hiši Višnje Gore tamkajšnje turistično društvo, Občina Ivančna Gorica in JSKD RS OI Ivančna Gorica s soorganizatorji pripravili razstavo likovnih del pod geslom: Čebelica, moja prijateljica. Razstavo, ki je posvečena 540–letnici pridobitve mestnih pravic Višnje Gore, je ob jubilejnem 25. Pohodu po Jurčičevi poti odprl predsednik TD Višnja Gora Jože Gros.

V Višnji Gori sta zbrane nagovorila predsednik Občinskega turistične zveze Ivančna Gorica Pavel Groznik in župan Dušan Strnad. Slednji je še posebej izrazil navdušenje nad čudovitimi umetninami, ki krasijo mestno hišo. Kot je dejal, se tematika likovnih del enkratno ujema s prihajajočim praznovanjem Svetovnega dneva čebel, ki ga bodo v Višnji Gori obeležili 18. maja letos. Vse do takrat bo v neposredni bližini starega mestnega jedra postavljen vrt medovitih rastlin, učni čebelnjak, pred staro šolo pa bo postavljen pomnik Kranjski sivki. Vsekakor je to šele začetek nove čebelarske zgodbe, s katero lahko Višnja Gora dobi del nekdanjega sijaja.

V nadaljevanju je Simona Zorko, koordinatorka območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, predstavila likovne ustvarjalce, s predsednico Milko Gruden na čelu, dosedanje delovanje in prihodnje načrte sekcije, ki letos praznuje 23 let delovanja.

Kulturni program so oblikovali Višnjanski fantje, Maks Šušteršič na harmoniki ter učenci Podružnične šole Višnja Gora s kratko uprizoritvijo Jurčičeve humoreske Kozlovska sodba v Višnji Gori.

Prireditev na predvečer Jurčičevega pohoda se je udeležila tudi delegacija iz pobratene občine Hirschaid z županom Klausom Homannom na čelu. Vsi skupaj so se dan kasneje prvič podali tudi po poti Jurčičevega pohoda, so še navedli v sporočilu za javnost.

Kako je bilo na letošnjem Jurčičevem pohodu, ki se ga je kljub snegu in mrazu udeležilo okoli tri tisoč ljudi, pa si lahko ogledate v našem arhivu.

M. M., foto: G.S., občina Ivančna Gorica

