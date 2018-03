Mirnska čistilna spet buri duhove

4.3.2018 | 16:35

Čistilna naprava Mirna (Foto: Lapego, arhiv DL)

Mirna - Prebivalci Mirne so pred dnevi opazili, da se v reko Mirna iz čistilne naprave izteka sivo obarvana tekočina. Kot pravi župan Dušan Skerbiš, se že od leta 2002, ko je bil še predsednik sveta nekdanje krajevne skupnosti, srečujejo s to problematiko, ki je izrazita ob večjih nalivih.

Ekološko stanje Mirnske doline že dolgo spremlja tudi Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEG). Ker so v medijih zasledili ta problem, so sredi februarja organizirali ekološko patruljo in si na terenu ogledali situacijo. Predsednik ZEG Karel Lipič je v sporočilu za javnost zapisal, da čistilna naprava Mirna deluje že vrsto let in po rezultatih monitoringov odpadne vode, ki iztekajo v reko Mirna, okolja ne obremenjujejo prekomerno. »Upravljavec čistilne naprave pa se srečuje z velikimi težavami, ker občina Trebnje, sedaj občina Mirna, in Komunala Trebnje nista zgradili ustreznega kanalizacijskega sistema,« je izjavil. Po njegovem mnenju je vzrok za nastalo situacijo preobremenjenost čistilne naprave. Ker se ekološki problem na Mirni rešuje prepočasi oz. se le povečuje, bodo v ZEG, ki je nevladna okoljska organizacija, od pristojnih državnih institucij in od občine zahtevali, da po dolgih letih končno uredijo to situacijo, ki po njihovem mnenju že dlje časa škoduje naravi in okolju pri zaščiti reke Mirne.

Tudi v podjetju GOP, ki je upravljavec in večinski lastnik čistilne naprave, krivdo za nastalo situacijo pripisujejo lokalni skupnosti. »Ker pa kanalizacijski sistem upravlja Komunala Trebnje, je ta soodgovorna za nastale razmere,« je za Dolenjski list dejal direktor podjetja Ralf Pančur.

ZAVRAČAJO OČITKE

Občina Mirna in trebanjska komunala odgovarjata, da so vse obtožbe glede njune odgovornosti za neustrezno delovanje čistilne naprave neresnične in zavajajoče. Župan poudarja, da je tehnologija čiščenja na napravi zastarela in potrebna celovite prenove. »Ne zagotavlja več kvalitetnega prečiščevanja odpadnih voda, mi kot lokalna skupnost pa smo dolžni zagotovi prečiščevanje, ki bo zadoščalo vsem okoljevarstvenim pogojem,« pravi župan Skerbiš in dodaja, da lastnik najbrž ni vlagal v njeno posodobitev, občina pa tega niti ne sme, ker gre za zasebno lastnino.

Kanalizacijski sistem je bil po njegovih besedah pred leti zgrajen sočasno s čistilno napravo in takrat ni bilo dvojnega kanalizacijskega sistema za odpadne in fekalne vode. »Bil je mešani sistem, in ko so oni prevzeli čistilno napravo, so to jasno vedeli,« pove mirnski župan. Direktor trebanjske komunale Stanko Tomšič ob tem dodaja, da ima mešani kanalizacijski sistem v naselju Mirna vgrajene tri razbremenilnike, ki razbremenijo kanalizacijski sistem predvsem v času večjih nalivov in v drugih primerih izrazito povečanih količin meteornih voda, s čimer se preprečuje hidravlična preobremenitev čistilne naprave. »Zato ostro zavračamo, da bi bila občina oziroma upravljavec kanalizacijskega sistema odgovorna za neustrezne izpuste iz čistilne naprave,« še enkrat več poudari Tomšič.

A z njunimi pojasnili se direktor Pančur ne strinja. Kaj o tem pravi pogodba tega podjetja z lokalno skupnostjo, kako župan vidi rešitev in kako zadeve komentirajo na inšpektoratu za okolje in prostor, podrobneje poročamo v aktualni številki Dolenjskega lista.

Rok Nose