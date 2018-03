50 let Sožitja Bela krajina: Tu smo, da jih imamo radi

4.3.2018 | 13:05

Črnomelj - Pred 50 leti so v Črnomlju ustanovili Sožitje-društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju za Belo krajino ali krajše društvo Sožitje Bela krajina. Je eno od 52 društev, ki so povezana v Zvezo društev Sožitje Republike Slovenije. Danes je v njem 276 članov, od tega 84 oseb z motnjo, 119 staršev oz. skrbnikov in 61 podpornih članov iz vseh treh belokranjskih občin.

Ob jubileju so včeraj v tukajšnjem kulturnem domu pripravili slovesno prireditev, ki se je je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, sicer častni pokrovitelj slovesnosti. Kot je dejal, se je odnos javnosti do oseb s posebnimi potrebami v zadnjih desetletjih močno spremenil. Slovenija velja celo za zgled mnogim drugim, kako ljudje gledajo na osebe s posebnimi potrebami. Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je dodala, da premalokrat pomislimo na osebe, ki živijo nekoliko drugače od večine, in na tiste, ki skrbijo za njih. Vesela pa je, da jim v Beli krajini prostovoljci v društvu ustvarjajo boljše vzdušje, jim nudijo oporo in jim pomagajo.

Predsednica zveze Sožitje dr. Katja Vadnal je dejala, da so v belokranjskem Sožitju lahko ponosni, da so se v Beli krajini uveljavili kot pomemben dejavnik oblikovanja mreže programov in storitev za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, od šolskih do socialnovarstvenih. Predsednica Sožitja Bela krajina Helena Domitrovič pa se je zahvalila vsem, ki so vsa leta s svojim delom, z zagnanostjo, obilo dobre volje, potrpežljivostjo, odgovornostjo in s pogumom sooblikovali društvo. »Mi smo tukaj, da razumemo ljudi z motnjo v duševnem razvoju, jim pomagamo in skrbimo zanje, da jih imamo radi. Prav je, da smo ljudje pripravljeni dati delček sebe in svojega dela tistim, ki zase ne morejo skrbeti sami, in jim damo vedeti, da so tudi oni del našega življenja in del naše skupnosti,« je med drugim dejala Domitrovičeva.

V kulturnem programu, ki sta g povezovala Breda Kočevar in Franci Novak, so nastopili folklorna skupina VDC Črnomelj, pevka Ema Brodarič, tamburaška skupina Vodomec, vokalna skupina Lan, The Plut Family in ansambel Mladi Belokranjci.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

