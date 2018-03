Na smučišču se je poškodoval otrok

4.3.2018 | 18:50

Foto: FB SC Gače, arhiv DL

Danes ob 10.43 je na smučišču Gače v občini Semič padel in se poškodoval 11-letni otrok, poročajo dežurni v ReCO Novo mesto. Reševalci na smučišču so mu nudili prvo pomoč in ga predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so ga odpeljali v Urgentni center Novo mesto.

Nekaj po 11. uri so v Razborah pri Čatežu prvi posredovalci oživljali osebo do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Kljub hitremu posredovanju je oseba preminula.

V Posavju je dan minil bolj mirno, saj iz brežiškega centra o izrednih dogodkih nocoj ne poročajo.

M. M.