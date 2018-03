Za začetek lige za prvaka padel pokalni prvak

4.3.2018 | 22:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - V prvem krogu lige za prvaka so košarkarji Krke nocoj z 80:76 premagali letošnje slovenske pokalne prvake in prvouvrščeno moštvo prvega dela slovenskega košarkarskega prvenstva Sixt Primorsko. Tekma je bila večji del precej izenačena začela pa se je z igro, ki jo je eden izmed gledalcev v prvi četrtini označil za dopisno košarko. V nadaljevanju sta se moštvi nekoliko bolj razigrali. Medtem ko so Novomeščani dobili prvi polčas, je na začetku druge polovice srečanja bolje šlo gostom, ki so sredi zadnje minute tretje četrtine s trojko Vujasinovića povedli s 57:49. Tedaj je stvar v svoje roke vzel novinec v moštvu Krka reprezentant Saša Zagorac in s tremi zaporednimi trojkami poskrbel za preobrat in v vsega dveh minutah je Krka z delnim izidom 12:0 povedla z 61:57 in vodstva do konca srečanja ni več spustila iz rok.

Saša Zagorac je bil z 20 točkami tudi najboljši strelec srečanja, s 13 točkami pa sta se z dvoštevilčnim izkupičkom izkazala tudi Jošilo in Dimec.

V drugem krogu lige za prvaka se bo Krka v soboto znova na domačem igrišču pomerila s Helios Suns, že v sredo pa jih prav tako na domačem parketu čaka srečanje 19. kroga druge jadranske lige s predzadnjeuvrščeno Bosno.

Krka : Sixt Primorska 80:76 (21:20, 42:39, 52:57)



Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 600, sodniki Poljanšek (Hraše), Krejić (Kranj), Zupančič (Ljubljana).

Krka: Jančar Jarc 2, Škedelj 6 (2:2), Bratož 8 (2:2), Cinac 9 (2:2), Dimec 13 (5:5), Đapa 3 (1:2), Jošilo 13 (4:8), Zagorac 20 (1:3), Kovačevič 6 (3:3).

Sixt Primorska: Rebec 17 (2:2), Ferme 6 (3:4), Čakarun 15 (3:6), Joksimović 12 (2:2), Mulalić 12 (3:3), Kosi 2, Zupan 2, Hodžić 4, Vujasinović 5 (2:2), King 1 (1:2).

Prosti meti: Krka 20:27, Sixt Primorska 16:21.

Met za tri točke: Krka 8:16 (Zagorac 5, Cinac, Jošilo, Kovačevič), Sixt Primorska 10:27 (Rebec 3, Mulalič 3, Joksimović 2, Ferme, Vujasinović).

Osebne napake: Krka 27, Sixt Primorska 28.

Pet osebnih: Rebec (40.).

I. Vidmar

