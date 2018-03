Opozorilo lovcev zaradi divjadi

Zima ob svojem koncu ne kaže ostrih zob samo ljudem, neizprosna je namreč tudi do živali v naravi. Nizke temperature in debela snežna odeja terjajo od prostoživečih živali še več energije, hkrati pa jim otežujejo dostop do hrane. Živali so temu prilagojene tako, da se čim manj gibljejo in tako po nepotrebnem ne trošijo energije, so sporočili iz Lovske zveze Slovenije.

Z javnim pozivom so opozorili, da narava pozimi počiva in miruje in tudi divjad potrebuje svoj mir. Ljudje - sprehajalci, lastniki psov in vsi, ki se rekreirajo v naravi (rekreacijski tekači in tekači na smučeh, turni smučarji, krpljarji …) - bodo za živali največ naredili, če bodo v gozdovih in na mestih, kjer se prostoživeče živali zadržujejo oziroma skrivajo, izvajali čim manj motenj, ter jim omogočili, da bodo varčevale z energijo v težkih zimskih razmerah.

»Zato Lovska zveza Slovenije poziva tudi lastnike psov kot ljubitelje živali, naj bodo psi vedno pod nadzorom oziroma na povodcih in ne tekajo prosto po naravi, saj se za razliko od prostoživečih živali vrnejo v topel dom, kjer imajo tudi hrano. V takšnih razmerah namreč ni potrebno, da pes fizično napade srno – zanjo je lahko usodno že vsakodnevno bežanje pred radovednostjo spuščenih kužkov, prestrašene živali bežijo, pri tem pa jih še dodatno ovira visok sneg. Divjad pri enkratnem hitrem pobegu porabi namreč več energije kot pri normalnem gibanju v sedmih do desetih dneh, na begu in ob pomanjkanju hrane pa težko nadomesti izgubljeno energijo, zato zaradi oslabelosti lažje postane plen plenilcev ali pa oslabi in pogine,« so še dodali lovci.

