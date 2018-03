Sinoči gorelo v drvarnici, davi v hiši

5.3.2018 | 06:50

Sinoči ob 20.22 uri je zagorelo v drvarnici v Bušinji vasi, občina Metlika. Gasilci PGD Suhor in Metlika so pogasili ostrešje drvarnice velikosti 3x4 metre, premetali tleča drva ter s termovizijsko kamero pregledali objekt.

Davi ob 5.20 pa je gorelo v stanovanjski hiši v Šentjuriju na Dolenjskem, občina Mirna Peč. Požar gasijo gasilci GRC Novo mesto, PGD Mirna Peč, Hmeljčič, Globodol in Jablan. O dogodku so obveščene pristojne službe.

Da je minulo noč ob 1.36 zagorel skedenj, pa poročajo iz Kostela. Podrobnosti še niso znane.

Trk pri črpalki

Včeraj ob 9.49 sta pri bencinskem servisu Žlebič, občina Ribnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo, očistili posledice nesreče s cestišča in nudili pomoč pri oskrbi ponesrečencev reševalcem NMP Ribnica, ki so pregledali in oskrbeli v nesreči udeležene osebe in eno prepeljali v nadaljnjo oskrbo v bolnišnico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Cerina izvod Grad med 9:00 in 12:00 uro.

