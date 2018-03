Lidlu naložili še gradnjo krožišča

5.3.2018 | 09:30

Trebnje - Nemški trgovski velikan Lidl v Trebnjem načrtuje gradnjo trgovskega centra. 1.750 kvadratnih metrov velik objekt se bo razprostiral na 8.400 kvadratnih metrih površine med Mercatorjem in Sparom.

Nekatere objekte, ki se trenutno tam nahajajo, bodo preselili v Dolenjo Nemško vas, in če bo šlo vse po načrtih, naj bi gradnjo trgovine začeli spomladi prihodnje leto, je na nedavni zadnji seji občinskega sveta dejal predstavnik investitorja.

Med svetniki se je razvila obsežna razprava, kakšna bo po izgradnji trgovskega centra pretočnost prometa v bližnjem križišču. Številni svetniki so imeli pomisleke, da bi lahko prišlo do zastojev, a kot pravi investitor, so dali izdelati študijo, ki je pokazala, da se pretočnost prometa ne bo poslabšala. Če pa bo prihajalo do zastojev, bodo po besedah župana Alojzija Kastelica zgradili krožišče. Franci Kepa je predlagal, da občinski svet sprejme sklep, da stroške gradnje morebitnega krožišča prevzame Lidl. To bi bila po njegovem nekakšna varovalka.

A Gregor Kaplan je šel še korak dlje, zato je predlagal sklep, s katerim investitorja zavezujejo, da še pred odprtjem trgovskega centra poskrbi tudi za gradnjo krožišča. »Lahko pride še tožba zaradi neenakega obravnavanja investitorjev,« je bil skeptičen župan. A občinski svet se je s Kaplanovim predlogom strinjal, predstavnik investitorja pa je ob tem dejal, da so se pred pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje z občino drugače pogovarjali, zato se boji, da bo nemški trgovski velikan odstopil od projekta.

