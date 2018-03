Pobrali, kar se je pobrati dalo

Krkina namiznotenisača Peter Hribar in Darko Jorgić sta bila s po dvema zlatima medaljama najbolj uspešna igralca državnega prvenstva na Otočcu. (Foto: Danilo Kesić)

Otočec - Konec tedna je novomeški namizoteniški klub Krka na Otočcu pripravil posamično državno prvenstvo in kot nič kaj gostoljuben gostitelj pobral tudi večino naslovov državnega prvaka. Prvenstvo sta Peter Hribar in Darko Jorgić zaključila s po dvema zlatima medaljama, nekoliko presenetljivo pa je s po eno zlato in srebrno kolajno uspeh novomeškega kluba dopolnila Aleksandra Vovk.

V seštevku to za Krko pomenijo sicer le trije naslovi državnih prvakov. Darko Jorgić je z zmago v finalu nad Denijem Kožulom osvojil naslov prvaka med posamezniki, Tilen Cvetko pa je izpadel v četrtfinalu. Drugi naslov prvakov sta Jorgić in Hribar osvojila v igri parov, kjer sta v finalu ugnala Jana Žibrata (Sobota) in Denija Kožula (Saarbrücken), tretjega pa Hribar in Vovkova v igri mešanih parov, kar je bilo lepo presenečenje, saj sta v finalu premagala favorizirana Darka Jorgića in Alexo Galič. Srebro je Vovkova osvojila med ženskimi pari skupaj s Špelo Trelec iz Vesne.

