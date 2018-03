Solidarnost bo denar razdelila humanitarnim organizacijam

Ljubljana, Novo mesto - Stranka Solidarnost bo denar, ki ga je prejemala od Državnega zbora, humanitarnim organizacijam razdelila na podlagi javnega poziva. Računsko sodišče ji je namreč v reviziji poslovanja za leto 2016 naložilo, da mora v humanitarne namene nakazati 6526 evrov, stranka pa bo nakazala celoten znesek sredstev, prejetih od leta 2014, to je 41.324 evrov, so sporočili iz stranke. Javni poziv so že objavili na svoji spletni strani, rok za prijavo pa je 30. marec do 24 ure.

»Solidarnost bo denar prednostno namenila solidarnostni pomoči osebam, ki živijo v najtežjih socialnih ali zdravstvenih okoliščinah, del sredstev pa bomo namenili tistim projektom, ki bodo po naši oceni v največji meri pripomogli k uresničevanju vizije solidarnost in pravične družbe,« je Uroš Lubej, predsednik stranke, zapisal v sporočilu za javnost.

Med drugim je dodal, da humanitarne organizacije, ki želijo prejeti sredstva, prosijo, da jim posredujejo konkretno opredelitev akcije oziroma projekta, za katere nujno potrebujejo denar, poleg tega pa bodo upoštevali tudi reference predlagatelja. Prednost bodo, kot je navedel, imele tiste organizacije, ki so v preteklosti že uveljavljale temelje principe pravične in solidarne družbe in delovale skladno z vrednotami, opredeljenimi v statutu stranke Solidarnost: svoboda, enakopravnost, solidarnost, pravičnost, pravica do dostojanstva, zakonitost ter družbena in okoljska odgovornost.

novejši najprej Komentarji (2) 7h nazaj Oceni Solidarnik Zakaj raje ne vrne tega denarja državljanom preko vračila v javni proračun. Mar jim je sodišče odredilo odločbo, s katero jim kazensko nalaga plačevanje na humanitarne račune ? 7h nazaj Oceni lokalpatriot Lepo. Volitve. Odredba sodišča. Glede na to da politično kohezirajo z macedonijem, bo on vedel komu je pomoč potrebna najbolj. Zagotovo cerkvi in njegovim številnim DNŠ društvom solidarnega čiščenja občinske blagajne. Oni so najpotrebnejši te pomoči. Preglej samo prijavljene komentatorje