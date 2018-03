FOTO: Najprej zmanjkalo elektrike, potem zagorelo

5.3.2018 | 12:35

Ogenj je zajel vse prostore, uničen je tudi strop in celotno ostrešje stanovanjske hiše.

Miha Lužar, poveljnik PGD Hmeljčič

Šentjurij - Danes malo po peti uri zjutraj je zagorelo v Šentjuriju na Dolenjskem, o čemer smo poročali že zjutraj. Sredi vasi je gorela starejša hiša Branka Pirnarja, ki jo oddaja v najem.

"Klical me je eden od vaščanov in rekel, naj grem pogledat, ker je verjetno nekaj narobe. Živim kakšnih 100 metrov stran in že od doma sem videl črn dim. S svojim avtom sem se pripeljal in videl, da avtomobila najemnikov ni tukaj, kar je pomenilo, da je hiša prazna," je povedal Miha Lužar, poveljnik PGD Hmeljčič, ki je intervencijo vodil do prihoda poklicnih gasilcev GRC Novo mesto in tudi po njihovem odhodu. Na intervenciji je bilo več kot 25 gasilcev. "Rešiti se ni dalo nič, to je stara hiša z lesenimi stropi," reče Lužar, ki je poveljnik domačega društva že drugi mandat in se ne spomni, da bi v tem času kdaj posredovali na tako velikem požaru.

Ko smo se oglasili v Šentjuriju, je bila sanacija požarišča že v polnem teku. Domači gasilci so ravno zaključili svoje delo in se odpravljali proti gasilskemu domu v kakšen kilometer oddaljen Hmeljčič. Vaščani, ki so znani po tem, da znajo stopiti skupaj, so se lotili pospravljanja. Takrat je bilo že slišati, da naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Vaščani so povedali, da je elektrike v vasi zmanjkalo že okoli 4. ure, malo kasneje pa je zagorelo.

Tam je bil tudi lastnik Pirnar, ki ga novinarji poznamo kot zelo aktivnega vaščana in člana številnih lokalnih društev. Živi v sosednji hiši, to, ki je pogorela, pa oddaja. "Hiša je bila stara, ne vem, koliko točno, mogoče 100 let. Malo smo jo obnavljali. K sreči je trenutno prazna, ker se najemnica ravno seli. Večino stvari je že odpeljala," je povedal in omenil, da so ga o požaru obvestili sosedi, on pa je najprej klical najemnico, ki je v njegovi hiši živela z otrokom, in z olajšanjem ugotovil, da je ni v stavbi.

Hiša je uničena, Pirnar pravzaprav nima česa popravljati. "Nekaj smo imeli zavarovano," doda in izpostavi, da je vsem hvaležen za pomoč.

"Danes zjutraj so bili policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v kraju Šentjurij na Dolenjskem. V času požara ni bilo v hiši nikogar, ogenj pa je v celoti uničil objekt. Okoliščine požara kriminalisti še preiskujejo," je od dogodku poročala Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

