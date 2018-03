Predstavili jesenski novomeški polmaraton

5.3.2018 | 13:05

Prvi novomeški polmaraton so predstavili Primož Kobe, župan Gregor Macedoni in direktor Zavoda Novo mesto Marjan Hribar. (Foto: Marko Drobnjak)

Novo mesto - Davi so na rotovžu predstavili tekaško prireditev, ki jo bosta zadnji konec tedna v septembru pripravila Fit klub in Zavod Novo mesto. Osrednja tekma novomeškega tekaškega vikenda bo polovični maraton, nad katerim je pokroviteljstvo prevzel predsednik Slovenije Borut Pahor.

Da Dolenjska nima nobene večje tekaške prireditve, je Pahor novomeškega župana Gregorja Macedonija opozoril že na enem od njunih prvih srečanj, Štukljevo leto pa je dobra priložnost, da se temu naredi konec. Ko je župan januarja poklical predsednika države in mu sporočil, da zdaj tako prireditev pripravljajo, Borut Pahor ni mogel odkloniti pokroviteljstva, za potrditev morebitne udeležbe pa je ta trenutek še prezgodaj, a je glede na predsednikove športne navade precej verjetno, da se bo v nedeljo, 30. septembra, Borut Pahor v Novem mestu v neposredni bližini "stare občine" na Seidlovi cesti pojavil obut v tekaške copate in oblečen v oprijeta tekaška oblačila.

Spiritus agens prvega novomeškega polmaratona je novomeški olimpijec, maratonec Primož Kobe, ki je na današnji predstavitvi tudi podrobno opisal potek trase 8,8 in 21 km dolgih preizkušenj, katerih štart bo na Seidlovi cesti. Prvi del preizkušnje bo speljan po Ljubljanski cesti do krožišča v Bršljinu, kjer bo trasa zavila na obvoznico in naprej mimo nakupovalnega središča v Mačkovcu ter od krožišča pod Trško goro nazaj po Šmarješki cesti in Seidlovi cesti do štartno ciljnega prostora, kjer bo zaključek teka na 8,8 km. Polmaratonci bodo nadaljevali prek Šmihelskega mosta in po regionalni cesti do Volavč ter preko mosta v Lokah in mimo Zaloga, skozi Češčo vas in Cegelnico ter Bršljin do cilja.

Dvodnevni tekaški program se bo začel v soboto, 29. septembra, z otroškimi teki okoli Novega trga in predstavitvijo polmaratona, v nedeljo pa bo na sporedu le pomaraton in rekreativni tek na 8,8 km.

"Na tek bomo povabili vse najboljše slovenske tekače," je na davišnji predstavitvi obljubil Primož Kobe in obenem najavil tudi svojo udeležbo.

