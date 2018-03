V nesreči se je poškodoval otrok

5.3.2018 | 14:15

Črnomaljski policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o prometni nesreči v Semiču. Nesrečo je povzročil 21-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 44-letnik. V nesreči se je lažje poškodoval otrok v vozilu povzročitelja, ki med vožnjo ni bil zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Povzročitelja nesreč pregloboko pogledala v kozarec

V soboto popoldne se je zgodila prometna nesreča med krajema Stari grad in Libna. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 43-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 40-letne voznice. Huje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročitelj nesreče je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,40 miligramov alkohola. Zoper voznika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Novomeški policisti pa so v noči na soboto pod drobnogled vzeli prometno nesrečo v Prečni. 40-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligramov alkohola. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez vozniške, pijan in še kaj

V noči na soboto so policisti v Družinski vasi ustavili voznika Renaulta twingo. Med postopkom so ugotovili, da 39-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je tudi neregistriran in nezavarovan avtomobil. Kršitelju, ki je bil pod vplivom alkohola, so avtomobil zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Požara zaradi nepravilno odloženega tlečega pepela

V Loški vasi na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice je v petek popoldne zagorel starejši objekt ob stanovanjski hiši, v katerem je bilo shranjeno seno in drva. Gasilci so požar omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah je do požara prišlo zaradi nepravilno odloženega tlečega pepela.

Nepravilno odložen pepel z žerjavico je bil vzrok tudi za požar drvarnice v Bušinji vasi, kjer so zgorela drva in del drvarnice.

Številne kršitve voznika tovornjaka

Med kontrolo prometa na avtocesti so novomeški prometniki v soboto popoldne ustavili voznika tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak, ki je vozil v času, ko velja omejitev prometa za tovorna vozila. Med postopkom so ugotovili, da so na tovornem vozilu nameščene izrabljene pnevmatike, tovor pa tudi ni bil ustrezno zavarovan. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 53-letnemu Bolgaru odredili preizkus, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka je imel 0,76 miligramov alkohola. Ugotovili so še, da ni upošteval predpisov, povezanih z obveznimi odmori in počitki. Kršitelja so pridržali in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Ob bakrene žlebove

Med 28. februarjem in 2. marcem je s strehe objekta v Mokronogu nekdo odnesel bakrene žlebove in povzročil za okoli 600 evrov škode.

Vlomil v počitniško hišo

Med 26. februarjem in 3. marcem je v okolici Otočca nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel motokultivator s priključkom in koso. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.

Ilegalno čez državno mejo

Brežiški policisti so v noči na nedeljo v Bukošku izsledili in prijeli državljana Bangladeša, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.