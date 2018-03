Albert Pavlič zdaj na čelu sindikata železničarjev

5.3.2018 | 15:05

Albert Pavlič (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana - Delavski direktor Slovenskih železnic (SŽ) Albert Pavlič bo, kot je sporočil, po novem vodil Sindikat železničarjev Slovenije, s čimer ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje funkcije delavskega direktorja SŽ. O njegovem odpoklicu s funkcije delavskega direktorja, o čemer smo poročali, bi moral v četrtek odločati svet delavcev SŽ.

Pavlič je v sporočilu za medije zapisal, da mu je svet Sindikata železničarjev Slovenije v petek po nepreklicnem odstopu njegove v.d. predsednice Nade Pavlič podelil izvršna predsedniška pooblastila do konca preostanka mandata. Med drugim je dodal, da je, da je Pavličeva odstopila zaradi pritiskov in šikaniranja nekaterih posameznikov, ki so v vodstvenih strukturah sindikatov in ki podpirajo netransparentna dejanja predsednika sveta delavcev in generalnega sekretarja sindikata strojevodij Silva Berdajsa ter njegovih sodelavcev.

Dosedanji delavski direktor je v izjavi seznanil tudi, da sveti delavcev SŽ-Potniški promet, SŽ-Tovorni promet in Fersped ostro obsojajo, da se o tako pomembnih zadevah, kot je razrešitev delavskega direktorja, glasuje in odloča na korespondenčni seji sveta delavcev kapitalsko povezanih družb. Ocenjujejo namreč, da bi moral imeti Albert Pavlič pravico in možnost na seji sveta predstaviti svoje delo delavskega direktorja na Slovenskih železnicah. V omenjenih svetih delavcev namreč odločno nasprotujejo tovrstni praksi reševanja konfliktov in menijo, da Pavlič ne samo, da ni imel pravice zagovora, temveč o vzrokih za začetek postopkov za njegovo nameravano zamenjavo osebno ni bil seznanjen, ampak je o tem izvedel iz medijev.

"Vsi navedeni sveti delavcev so mi izrekli maksimalno podporo na opravljanje dosedanjega dela na funkciji delavskega direktorja SŽ," je ob koncu izjave za javnost zapisal Pavlič.

M. Ž.