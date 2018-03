Jerančič krivde ni priznal. Med streljanjem naj bi ga gledal kot zombi

5.3.2018 | 16:25

Bojan Jerančič je v priporu od 8. oktobra.

Novo mesto - "Ne priznam krivde po obtožbi," je danes na okrožnem sodišču v Novem mestu jedrnato rekel Bojan Jerančič iz Stopič, ki je obtožen, da je oktobra lani poskusil umoriti Miodraga Lazarevića na zahrbten način in iz koristoljubja, da bi se znebil 15 tisoč evrov dolga.

Višji državni tožilec Srečko Hočevar je med branjen obtožnice med drugim povedal, da je Jerančič neugotovljenega dne kupil naboje in dve pištoli, od katerih je usodnega dne uporabil tisto, ki je imela dušilec, v gozdu v bližini Velikega Slatnika pa predhodno naročil strojni izkop jame.

Tožilec Srečko Hočevar in pooblaščenec oškodovanca Branko Rožman

"Lazarevića je 8. oktobra 2017 s sabo zvabil pod pretvezo, da mu bo nekaj pokazal in ga s svojim avtomobilom odpeljal v gozd v bližino izkopane jame. Tam ga je takoj, ko sta stopila iz avtomobila, ustrelil v trebuh, ko je Lazarević začel bežati, pa še v hrbet in in koleno," je rekel Hočevar in dodal, da dejanja ni uspel dokončati, ker je Lazarević uspel pobegniti.

"V primeru priznanja krivde predlagam 16 let zapora," je še povedal tožilec.

Kot je bilo zapisano že v uvodu, 67-letni Jerančič, upokojeni organizator športne rekreacije, krivde ni priznal, velja pa omeniti, da je tako pred obravnavo kot tudi med njo deloval povsem miren.

VIŠINA ODŠKODNINE ŠE NI ZNANA

Lazarevića danes na sodišče ni bilo, prišel pa je njegov pooblaščenec, odvetnik Branko Rožman, ki je povedal, da bodo višino odškodnine priglasili tekom kazenskega postopka.

Odvetnik obtoženca Matjaž Medle

Jerančičev odvetnik Matjaž Medle je navedel kar nekaj dokaznih predlogov, iz katerih je mogoče sklepati, da bo obramba temeljila na tem, da dolžniško-upniškega razmerja med vpletenima ni bilo, verjetno se bodo sklicevali tudi na neprištevnost, saj naj bi po streljanju v krvi Jerančiča našli psihiatrično zdravilo, Lazarević pa naj bi celo povedal, da ga je strelec gledal kot zombi.

DOLGA NI BILO

Ko smo Medleta novinarji po obravnavi še enkrat vprašali, kaj točno je mislil s povedanim, je rekel:

"Moj klient ni streljal na Lazarevića iz zahrbtnosti ali iz koristoljubnosti. Dolga ni bilo, Lazarević in njegov polbrat sta dobila vrnjen ves denar, ki sta ga posodila Jerančiču. V ozadju je šlo za nekaj drugega in to bo pokazal dokazni postopek."

Za kaj je šlo, ni hotel povedati, med komentarji že objavljenih člankov o streljanju Jerančiča pa je mogoče najti namigovanja o izsiljevanju.

Na predobravnalnem naroku so se dogovorili, da bo obtoženemu sodil senat, sodnik Boštjan Kovič pa je tudi že določil datum glavne obravnave, to je 26. marec.

Tekst in foto: Janja Ambrožič