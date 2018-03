Trčila sta; poplava na novomeški avtobusni postaji

5.3.2018 | 18:45

Zaradi počene vodovodne cevi je voda zalila več poslovnih prostorov na avtobusni postaji v Novem mestu. (Foto: J. A.)

Ob 10.22 sta na Straški cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, umaknili vozili s cestišča, z vpojnim sredstvom posuli oljni madež in očistili cestišče.

Počila cev

Ob 12.40 je na Topliški cesti v Novem mestu zaradi počene vodovodne cevi voda zalila več poslovnih prostorov na avtobusni postaji. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli vrata poslovnega prostora, zaprli vodo in preprečili nadaljnje iztekanje ter posesali vodo v več poslovnih prostorih na površini 100 kvadratnih metrov. Delavec Komunale Novo mesto je zaprl glavni vodovodni ventil.

Očistili madež

Ob 9.32 so v naselju Doblička Gora na območju občine Črnomelj gasilci PGD Črnomelj z vpojnim sredstvom posuli in očistili oljni madež na cestišču v dolžini 40 metrov.

Zagorel avto

Ob 14.01 je v naselju Drenovec (občina Črnomelj) zagorelo osebno vozilo v predelu motorja. Požar so pogasili gasilci PGD Vinica. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Črnomelj, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

J. A.