Sladka dobrodelnost in koncert za družino Rajk

6.3.2018 | 08:00

Novo mesto - Za humanitarno akcijo Pomagajmo družini Rajk bo 10. marec poseben dan. Gostišče Loka se namreč pridružuje akciji s sladko dobrodelnostjo. Od vsake prodane tortice v soboto bodo 1 evro namenili v sklad za družino Rajk, prav tako bodo donatorsko omogočili topel obrok vsem izvajalcem dobrodelnega koncerta, so sporočili iz Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto.

Na dobrodelnem koncertu, ki se bo na odru Kulturnega centra Janeza Trdine začel ob 20. uri, bodo nastopili Tokac, Društvo mrtvih pesnikov, Klemen Klemen, Bort Ross, Lamai, Copacabana, Ana Čop, Irena, Leticia in Robert Yebuah, Plesni studio Novo mesto, Maja Bevc, Petra Božič in Branko Rožman, Plesni klub Novo mesto, Trobilni kvintet Pihalnega orkestra Krka in učitelji kitare na Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto. Prireditev bo povezoval Klemen Bunderla, slavnostni govornik pa bo dr. Dušan Keber, predsednik Rdečega križa Slovenije.

Vstopnice v predprodaji stanejo 15 evrov, na dan koncerta pa dva evra več. Kupite jih lahko na OZRK Novo mesto, v Kompasovem TIC in KC Janeza Trdine, kjer jih lahko tudi rezervirate, so med drugim še dodali na novomeškem OZRK.

Sicer denar za obnovo hiše zbirajo na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: Pomagajmo družini Rajk, naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto ali preko SMS sporočila na 1919: RAJK (1 evro), RAJK5 (5 evrov).

M. Ž.