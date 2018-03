Z vitlom nazaj na cesto

6.3.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.08 uri je pri naselju Gorenje Karteljevo, občina Novo mesto, zaradi zasneženega cestišča osebno vozilo zdrsnilo na brežino. Gasilci GRC Novo mesto so ga z vitlom potegnili na cestišče. Obveščeni so bili delavci CGP Novo mesto.

Sneg ogroža strehe, šotore in drevesa

Včeraj ob 16.32 so gasilci PGD Šalka vas z nadstreška stanovanjske hiše v Šalki vasi v občini Kočevje odstranili sneg.

Na območju Trdanje v Kočevju pa se je porušil šotor pod težo snega, ogrožena je tudi delavnica, davi poročajo dežurne službe.

Včeraj ob 17.30 so gasilci PGD Korinj s ceste Korinj–Ambrus, občina Ivančna Gorica, odstranili podrto drevo.

Tlelo na pogorišču

Včeraj ob 8.19 je v Slavskem lazu v občini Kostel ponovno tlelo na kraju nočnega požara skednja. Gasilci PGD Vas-Fara so prizorišče ponovno zalili z vodo.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz naselij: Krška vas, Velike Malence, Dolenje Skopice, Gorenje Skopice, Cerklje ob Krki, Črešnjice, Hrastje, Zasap, Gazice, Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Brvi, Izvir, Kraška vas, Kamence, Čedem, Bušeča vas, Vrhovska vas, Poštena vas, Vinji Vrh in Stojanski Vrh, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del, motena dobava vode v torek, 6.3.2018, predvidoma med 12. in 14. uro. Prosijo za razumevanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 10.30 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE, TP GOR. KAMENJE in TP KNEŽJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina izvod grad med 9. in 12. uro; na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Bizeljsko med 7.15 in 7.45 uro ter med 13.15 in 13.40 uro, na območju TP Bračna vas, Janeževe Gorice, Zgornja Sušica med 8. in 13. uro ter na območju TP Nova vas Bizeljsko, Gregovci, Grgij, Gregovci vas, Stara vas Bizeljsko 2 med 8. in 10. uro.

M. K.