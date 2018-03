Kaj bi brez vseh, ki nesebično pomagajo v nesrečah?

6.3.2018 | 11:15

Med tistimi, ki prvi vedno priskočijo na pomoč, so tudi gasilci. (Foto: arhiv DL)

Šentjernej - V počastitev 1. marca, dneva Civilne zaščite (CZ), bo popoldne ob 17. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala proslava in svečana podelitev priznanj in nagrad poveljnika CZ RS.

Letošnjih nagrajencev za enkratno dejanje ali pa dolgoletno vestno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč je kar nekaj. Med njimi so tako posamezniki kot društva in organizacije.

Plaketo CZ za 130 let delovanja bo prejelo PGD Žužemberk, zlati znak CZ pa PGD Vinica za 120 let obstoja. Srebrni znak CZ za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo prejeli Martin Lužar iz PGD Dolenje Mokro Polje, tudi poveljnik GZ Šentjernej, ter PGD Mirna in PGD Dobliče za 110 let delovanja.

BRONASTA PRIZNANJA

Največ je prejemnikov bronastih znakov CZ. Za enkratno dejanje, pri požrtvovalnem, pogumnem in nesebičnem nudenju pomoči pri požaru v Domu starejših občanov Črnomelj lani decembra, bodo prejele: Jožica Glač, Petra Štefanič, Brigita Nagode, Borica Nikolić, Minela Jakofčić in Brigita Modrinjak ter DSO Črnomelj. Med prejemniki bronastega znaka so še: PGD Dolenja Stara vas ob 70-letnici delovanja, Zvonko Zore iz PGD Štatenberk, Milan Kastelic iz PGD Dobrnič, Jurij Špehar iz PGD Radenci, Srečko Adlešič iz PGD Vinica. Na predlog Komisije za reševalne pse bo bronasti znak prejel Aleš Udovč za aktivno in prizadevno sodelovanje v Enoti reševalnih psov Novo mesto. Bronastega znaka se bo razveselil tudi Damijan Šinigoj za aktivno sodelovanje na večjih reševalnih vajah in udeležbi na usposabljanjih v tujini ter prenašanju pozitivne prakse v Jamarski reševalni službi. Za dolgoletno uspešno delo na področju humanitarnosti ter nudenja in širjenja znanj prve pomoči širši javnosti bo bronasti znak prejela tudi Ekipa PP OZ RK Novo mesto. Andrej Lukan bo z enakim priznanjem nagrajen za prizadevno in požrtvovalno opravljanje nalog zaščite reševanja in pomoči na področju varovanja okolja in odpravljanja posledic naravnih izrednih dogodkov.

Bronaste znake so si za enkratno dejanje pri pomoči ob velikem požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži julija lani prislužili tudi: Občina Straža, GZ Trebnje, GZ Šentjernej, PGD Dolenja Straža in PGD Vavta vas, PU Novo mesto, GRC Novo mesto ter občinska gasilska poveljstva iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Žužemberk in Škocjan.

L. Markelj