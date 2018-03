Mladi v občinskem parlamentu

6.3.2018 | 08:50

Metlika - 21. februarja je v sejni sobi Občine Metlika potekal 28. občinski otroški parlament na temo Šolstvo in šolski sistem. Osnovno šolo Metlika je zastopalo petnajst učencev, Osnovno šolo Podzemelj pa štiri. Pri debati sta nas spremljala mentorja, ravnatelja obeh šol, župan Občine Metlika Darko Zevnik in podpredsednica DPM Metlika Vladimira Škof, ki sta nas tudi nagovorila. Izvolili smo delovno predsedstvo v sestavi Simon Bajuk (predsednik), Julia Kočevar in Klemen Starešinič.

O letošnji temi, Šolstvo in šolski sistem, se bomo pogovarjali tudi prihodnje leto, saj je le –ta obsežna. Vsebino smo razdelili na štiri podteme, in sicer: odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja/učenja ter šola za življenje. Ugotavljali smo, da na splošno primanjkuje medsebojnih pogovorov, ki si jih zelo želimo. Prav tako smo posebej izpostavili, da potrebujemo več življenjskih tem in vsebin ter več možnosti in priložnosti za javno izražanje svojega mnenja in predlogov.

Za letos smo si zadali cilj, da bomo naše predloge in ukrepe uresničili do prihodnjega leta. Debata je bila vsekakor poučna in zanimiva, saj smo spoznali medsebojno razmišljanje, se dopolnjevali in prišli do uspešnega zaključka, utemeljenih sklepov in predlogov.

Za delegata na regijskem posvetu v Novem mestu smo izvolili Urbana Kočevarja, učenca 9. razreda OŠ Metlika in Nino Košele, učenko 8. razreda OŠ Metlika.

Manca Bajuk, 9. r. OŠ Metlika,

predsednica Mladih članov DPM Metlika