Nova sezona podjetniških izzivov za mlade

6.3.2018 | 09:25

Foto: Razvojni center Novo mesto

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto bo v sodelovanju z dolenjskimi osnovnimi in srednjimi šolami tudi letos organiziral tri Podjetniške izzive Dolenjske. S prvim izzivom začenjajo danes na novomeški ekonomski šoli in bo trajal do aprila, tema pa je vezana na projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega nosilec je Občina Mirna, so sporočili iz Razvojnega centra. Z drugim valom izzivov bodo nadaljevali v maju, zadnji pa se bo začel oktobra.

»S programom želi Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z dolenjskimi šolami, vzgajati podjetne, samostojne, inovativne in ustvarjalne posameznike, ki si bodo v naslednjih letih sami sposobni ustvariti delovno mesto ali pa bodo lahko zadovoljili zahtevne potrebe trga dela in visoko razvitega regijskega gospodarstva,« so v Razvojnem centru zapisali v sporočilu za javnost.

Mladi bodo imeli v prvem izzivu pet tednov časa, da pod mentorstvom učiteljev poiščejo kar se da inovativne rešitve, ki jih bodo predstavili na zaključnem dogodku 10. aprila na Osnovni šoli Grm. Predvidoma bo v letos sodelovalo osem dolenjskih osnovnih in srednjih šol.

Program Podjetniški izzivi Dolenjske sicer izvajajo v okviru programa Izobraževanje podjetnikov, ki ga vodi novomeški Razvojni center v sodelovanju z občinami Novo mesto, Mirna Peč, Šentjernej, Šentrupert in Škocjan. Na lanskoletnih izzivih so sodelovali podjetji Kompas in Mikrografija, Občina Šentjernej in skupaj deset šol – osnovne šole Drska, Center in Grm iz Novega mesta, osnovna šola Šentjernej, osnovna šola Frana Metelka Škocjan, osnovna šola Dolenjske Toplice, Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Šolski center Novo mesto in Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma.

M. Ž.