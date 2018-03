Pijanemu tatu avtomobila hitro prišli na sled

6.3.2018 | 10:00

Sinoči, nekaj pred 19. uro je črnomaljske policiste oškodovanec obvestil, da mu je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše v Črnomlju ukradel Audi A6, v katerem so bili ključi vozila, so sporočili iz novomeške policijske uprave. Policisti so 25-letnega storilca, ki je ukradel avtomobil, izsledili pri Dobličah in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,43 miligramov alkohola.

Policisti so oškodovancu avtomobil vrnili, zoper 25-letnika pa bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

M. Ž.

Oči moje Revež si je audiča sposodil samo ker se mu ni dalo peš domov