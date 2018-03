Letos manjša onesnaženost zraka kot lani

6.3.2018 | 12:35

ilustrativna slika (Foto: M. M.)

Novo mesto - Onesnaženost s trdimi delci PM10 v letošnji zimi predstavlja precej manjšo težavo kot v letu prej. Kot so pojasnili na Agenciji za okolje, je to posledica ugodnejših vremenskih pogojev: mrzla in zasnežena zima oz. odsotnost izrazitih temperaturnih obratov ter stalne padavine.

Agencija v okviru državne merilne mreže za kakovost zraka sicer spremlja onesnaženost zraka z delci PM10 na 19 merilnih mestih po Sloveniji, tudi v Novem mestu. Podatki so na voljo do konca letošnjega januarja.

Tako decembra lani kot januarja letos so v dolenjski prestolnici zabeležili dva dneva s preseženo mejno dnevno vrednostjo onesnaženosti zraka. Huje je bilo v lanski zimi, ko bile mejne vrednosti presežene skoraj vsakodnevno: decembra 2016 je bilo takšnih dni 20, januarja 2017 pa kar 22.

M. M.

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Občan Pa še zmerom iz rotovža smrdi vsak dan. Nekaj ne merijo prav, te rotovžane pošljem v PM10 vsak dan ! Preglej samo prijavljene komentatorje