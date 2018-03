Razkošje novosti v Dolenjskem muzeju

6.3.2018 | 14:40

Foto: M. P., Dolenjski muzej

Novo mesto - V mali dvorani Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo ob 18. uri odprli razstavo Razkošje novosti. Gre za donacije in pridobitve, ki so jih v letih 2016 in 2017 dobili od Term Krka in Gimnazije Novo mesto. Razstava bo na ogled do 5. maja.

Predstavili bodo grafike Božidarja Jakca in Andreja Jemca, ki so jih muzeju podarili v Termah Krka, ter učbenike in herbarije, ki jih je v dar dala Gimnazija, z njimi pa bo Dolenjski muzej dopolnil svoje zbirko šolskih predmetov.

Prav tako je Gimnazija po poročanju STA v hrambo in preučevanje izročila še šest del novomeškega slikarja in grafika ter nekdanjega gimnazijskega profesorja Vladimirja Lamuta.

M. Ž.