Opremljeni z novim znanjem, nujnim pri iskanju zaposlitve

6.3.2018 | 13:55

Udeleženci usposabljanja v regiji Jugovzhodna Slovenija. Foto: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Novo mesto - Včeraj se je s predstavitvijo kariernih in poslovnih načrtov mladih zaključilo usposabljanje brezposelnih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve, ki je v okviru projekta Model M Slovenija potekalo v prostorih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu, regionalnega partnerja projekta, so sporočili iz IRDA – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti.

V usposabljanje je bilo od 29. januarja vključenih 16 mladih oseb iz Dolenjske in Bele krajine. Povezali so se s podjetniki, nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekta ter tako spoznali in izvedeli veliko informacij, ki so pri iskanju zaposlitve nujne. Model M Slovenija pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno, so zapisali v sporočilu za javnost.

Projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, traja od 1. avgusta leta 2016 do 15. septembra letos, z njim pa želi nosilec projekta IRDO v sodelovanju z regionalnimi partnerji v sedmih statističnih regijah za večjo zaposljivost in zaposlenost usposobiti vsaj 140 in pomagati zaposliti vsaj 32 mladih.

Naslednje usposabljanje mladih brezposelnih bo potekalo v prostorih Območne Obrtno-podjetniške zbornice Kranj, udeležba pa je brezplačna.

M. Ž.