V dveh nesrečah trije v bolnišnico

6.3.2018 | 19:00

Ob 6.34 sta se na cesti H-1 Novo mesto—Otočec pri odcepu za Jelše zaleteli dve osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Urgentni center Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulatorja, nudili pomoč avtovleki in počistili cestišče.

Ob 7.16 je v kraju Bukošek, občina Brežice, voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča. Ena oseba se je pri tem poškodovala, reševalci NMP Brežice pa so so poškodovanega prepeljali v UC Brežice. Posredovali so tudi gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu.

Ob 12.00 se je v kraju Gazice, občina Brežice, iz zidanice pojavil močan vonj po plinu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so na kraju opravili merjenje koncentracije plinov, prezračili in pregledali prostore. Dežurni Elektra Celje je odklopil električno energijo.

Ob 14.12 je zaradi kurjenja v kaminu pod nadstrešnico poleg zapuščene železniške postaje v naselju Stara Cerkev, občina Kočevje, zagorelo ostrešje nadstrešnice. Posredovali so gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje, ki so požar pogasili ter pregledali kraj požara.

B. B.