KZ Krka ima novega predsednika

6.3.2018 | 19:10

Pavel Vidic (levo) je na položaju predsednika upravnega odbora KZ Krka nasledil Matjaža Brezovarja (desno). (Foto: B. B.)

Novo mesto - Člani Kmetijske zadruge Krka, trenutno jih je 276, so februarja zaključili volitve novega vodstva zadruge. Izvolili so devet članov upravnega in tri člane nadzornega odbora ter oba predsednika.

Novi predsednik upravnega odbora zadruge je postal Pavel Vidic iz Straže, sicer dosedanji predsednik nadzornega odbora, ki je na mestu predsednika nasledil Matjaža Brezovarja.

Za predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen Andrej Kastelic iz Novega mesta.

B. B.