Vroč pepel zanetil zabojnik

7.3.2018 | 07:05

Sinoči ob 22.51 uri je na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki gorel zabojnik za biološke odpadke, zaradi odloženega vročega pepela. Požar so pogasili gasilci PGD Metlika.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8.00 in 14.00 uro na območju TP Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora.

Prekinjena bo tudi dobava na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Bizeljsko predvidoma med 7.15 in 7.45 ter med 13.30 in 13.50 uro, na območju TP Bračna vas, Janeževe Gorice, Zgornja Sušica predvidoma med 8. in 13.15 uro in na območju TP Čukovec, Banovec, Župjek in Vidova pot predvidoma med 10.15 in 12.45 uro.

M. K.