FOTO: »Ste najboljši dokaz človeške solidarnosti«

7.3.2018 | 08:15

Skupinska slika letošnjih prejemnikov priznanj CZ.

Šentjernej - »Hvala vam za vse ure in dneve, ki ste jih žrtvovali za našo varnost. Ste najboljši dokaz temeljne človeške solidarnosti,« je v svojem nagovoru na osrednji prireditvi ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite, vsem prejemnikom priznanj CZ za Dolenjsko in Belo krajino v Šentjerneju sinoči dejal slavnostni govornik Srečko Šestan, poveljnik CZ RS.

Srečko Šestan

Opozoril je, da delo tisočih prostovoljcev, od gasilcev, potapljačev, članov RK, Karitasa, ekip prve pomoči, tabornikov idr., še zdaleč ni enostavno, pripravljeni na nesreče pa tudi ne moremo biti nikoli dovolj. A vseeno znajo vedno strniti vrste, ko je treba pomagati človeku v stiski, kar so dokazali tudi v minulem letu.

Skupina zaposlenih v DSO Črnomelj z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak.

Šestan je omenil zlasti dve nesreči, ki sta naš konec zaznamovali lansko leto, in v zvezi s katerimi je tokrat kar nekaj letošnjih nagrajencev. To je poletni požar v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži, v katerem je v treh dneh gasilo kar 575 gasilcev, pomagala je tudi Slovenska vojska s helikopterjem, ter decembrski požar v DSO Črnomelj, kjer so uslužbenke doma hitro, zagnano in profesionalno priskočile na pomoč k reševanju stanovalcev, preprečile pa so tudi večjo škodo in nesrečo.

»Naš sistem zaščite in reševanje se je odzval, kot je bilo treba, seveda pa so se pokazale tudi pomanjkljivosti. To pa so izzivi, da sistem izboljšamo,« je poudaril Šestan.

Prejemniki bronastega znaka CZ za pomoč pri gašenju v Ekosistemih.

V čestitki vsem prejemnikom priznanj se je pridružila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ki je izpostavila zlasti šest uslužbenk DSO Črnomelj ter direktorico - je namreč predlagateljica za prejem bronastega znaka CZ za omenjeno skupino. »Vsi vi ste svetilniki v tej družbi,« je dejala zbranim.

Šentjernejski oktet

V imenu gostitelja je zbrane pozdravil podžupan občine Šentjernej Janez Selak, zbrane pa so nagovorili tudi Marjan Šmalc, predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije GZS, generalna sekretarka RKS Renata Brunskole ter straški župan Dušan Krštinc. Ta se je vsem, ki so pomagali v gašenju v »njihovem« požaru v Ekosistemih, še posebej iz srca zahvalil.

Prireditev, ki so se je udeležili tudi mnogi župani dolenjskih in belokranjskih občin, je povezovala Anita Petrič, popestril pa jo je nastop Šentjernejskega okteta in otroške folklorne skupine Šentlora OŠ Šentjernej pod vodstvom Maje Miklavž Sintič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija