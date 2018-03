Ekosistemi vložili pritožbo na ustavno sodišče

7.3.2018 | 09:30

Na pogorišču v Zalogu je še vedno okoli 5000 kubičnih metrov odpadkov. Edina možnost za njihovo odstranitev je izvoz na sežig v tujino, saj so zmogljivosti v Sloveniji zasedene. (Foto: R. N.)

Zalog, Celje - Družba Ekosistemi je preko pooblaščene odvetniške pisarne vložila pritožbo zoper odločbe ministrstva za okolje in prostor zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za julija lani pogorel obrat za obdelavo odpadkov v Zalogu pri Straži. S tem so izkoristili še zadnjo možnost za povrnitev OVD.

Kot smo že poročali v Dolenjskem listu, je Agencija za okolje (ARSO) na predlog okoljske inšpekcije 27. oktobra izdala odločbo, da se družbi Ekosistemi odvzame okoljevarstveno dovoljenje, na katero so se Ekosistemi pritožili. Pritožbo je agencija odstopila ministrstvu za okolje in prostor, ki je o pritožbi zavrnilo. Na agenciji so pojasnili, da je odločitev, ki se nanaša na odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, postala dokončna in izvršljiva 5. februarja letos. Zato so družbo Ekosistemi izbrisali tudi iz evidence obdelovalcev odpadkov, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov.

Na nedavni seji straškega občinskega sveta so se dogovorili, da bodo znova sklicali izredno sejo občinskega sveta, ki bo 20. marca, na katero bodo povabili predstavnike ministrstva za okolje in prostor, Arsa, pristojnega inšpektorata in družbe Ekosistemi.

Direktor družbe Ekosistemi Gregor Kovačič je nedavno pojasnil, da je po odvzetem okoljevarstvenem dovoljenju za obdelavo odpadkov družba omejena glede možnosti izvedbe sanacije, saj v skladu z izdelano oceno odpadka in predlagano rešitvijo družba potrebuje obstoječe ali novo okoljevarstvo dovoljenje.

V nedavni izjavi za javnost je še zapisal, da je družba Ekosistemi s strokovnjaki z Univerze v Mariboru pripravila konkretne strokovne rešitve, ki pa niso bile sprejemljive za okoljsko ministrstvo. »S strokovnim predlogom družbe Ekosistemi v sodelovanju z Univerzo Maribor bi izvedli sanacijo v največ enem letu. Zaradi nestrinjanja ministrstva za okolje in prostor s predlagano rešitvijo in začetkom iskanja novih rešitev v okviru predloga ministrstva pa je sama sanacija terminsko nedefinirana,« je tedaj med drugim izjavil Gregor Kovačič.

