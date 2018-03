Turisti – sreča ali nadloga?

7.3.2018 | 10:40

Sevniški grad ima osrednje mesto v lokalni turistični ponudbi. Tak je bil marca lani. (Foto: M. L.)

Sevnica - Kako lahko sevniško območje privabi turiste? Sevniška občina je pripravljena prisluhniti odgovorom o tem, ko ravno zdaj v sodelovanju s Fakulteto za turizem Brežice pripravlja Strategije razvoja turizma za obdobje 2019–2024.

»Trajnostnega razvoja turizma ni brez upoštevanja mnenj, predlogov in volje lokalnega prebivalstva. Samo zadovoljen občan je lahko zagotovilo zadovoljnega turista. Prav tako so občani tisti, ki se morajo odločiti, kakšen turizem je sprejemljiv. Je to aktivni turizem? Kulinarični in vinski turizem? Kulturni turizem? Vse to so izjemno pomembna vprašanja, saj k razvoju turizma pristopamo odgovorno in z mislijo na naše zanamce. Zato vabimo vse občanke in občane, da pri pripravi strategije sodelujete s svojimi mnenji in predlogi, ki jih preko spletnega vprašalnika lahko podate do 15. marca. Vprašalnik je objavljen na povezavi www.obcina-sevnica.si/anketa,« so sporočili z občine.

Kaj menijo o turizmu nekateri občani? Zakaj je posavskim ponudnikom mogoče kdaj težje kot npr. gorenjskim? Bi se v Sevnici šibile lesene potke? O tem lahko preberete več v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni opazovalec Sevnica je zamudila edinstveno priložnost sory ampak jankovič bi iz tega naredil miljonske trajne posle tukaj pa bo to počasi samo še sistem prvi na vasi žal