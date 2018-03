Regijski prvaki v ekoznanju prihajajo z OŠ Bršljin

7.3.2018 | 10:10

Ljubljana, Novo mesto - Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja Ekošola v sodelovanju s Telekomom Slovenije, je v novomeški regiji slavila ekipa učencev OŠ Bršljin.

V ekoznanju se bodo pomerili 9. marca, ko bo na njihovi šoli potekalo državno tekmovanje osmih regijskih zmagovalcev in dodatnih štirih ekip, ki so zbrale največ točk na šolskih tekmovanjih. Letos je na Ekokvizu v tričlanskih ekipah tekmovalo 2.850 učencev šestih, sedmih in osmih razredov iz 134 slovenskih osnovnih ekošol. V novomeški regiji je sodelovalo 114 tričlanskih ekip z 19 osnovnih ekošol.

Zmagovalno ekipo OŠ Bršljin z imenom Brsljin1 sestavljajo učenci Nika, Sandi in Ula. Na Ekokvizu, kjer so odgovarjali na vprašanja o okoljskem odtisu, trajnostni mobilnosti ter učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije, so dosegli 27 od 30 možnih točk. Sledili so jim učenci z OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, ki so dosegli 23, ter OŠ Grm z 21 točkami.

Letošnji Ekokviz je bil kar zahteven, saj nobena ekipa ni pravilno odgovorila na vseh 30 zastavljenih vprašanj. Tekmovalci so imeli na voljo tri vrste različnih vprašanj: drži/ne drži, izbirna vprašanja A, B, C in D ter vprašanja s povezovanjem. V povprečju so ekipe odgovorile pravilno na 17 vprašanj. Povprečen čas tekmovanja je bil približno 13 minut, reševalni čas pa je bil letos precej daljši kot v preteklih letih, predvsem zato, ker so učenci morali povezovati pojme s sopomenkami. Največ nepravilnih odgovorov se je nanašalo na temo Okoljski odtis. Ekipe so morale ustrezno povezati, koliko vode porabimo ljudje za pridelavo hrano in industrijskih izdelkov. Od 950 ekip je le 48 ekip pravilno odgovorilo na vprašanje. Ekipe so največkrat pravilno odgovorile na sklop Učinkovite rabe energije in obnovljivi viri energije. Med zapisanimi predlogi so morali ustrezno povezati smiselne trditve o energije. Pravilno je odgovorilo 830 ekip.

Ekokviz za osnovnošolce v sklopu programa Ekošola poteka že 17. leto. S šolskim letom 2008/2009 se je organizatorjem pridružil Telekom Slovenije, ki je tekmovanje v celoti preselil na splet. Na naslovu http://eko.telekom.si so tako zbrani učno gradivo, vprašanja za vajo in vse pomembne informacije o poteku in izvedbi Ekokviza. Na spletu so učenci tudi prijavili svoje ekipe in tekmovali. Poleg ekip iz novomeške regije se je na šolskih tekmovanjih pomerilo 249 ekip iz mariborske, 150 iz celjske, 272 iz osrednjeslovenske, 97 iz pomurske, 30 iz obalne, 21 iz severnoprimorske in 17 iz gorenjske regije.

Tudi po koncu tekmovalnega dela na spletni strani Ekokviza ostaja na voljo učno gradivo in vprašanja za vajo, kjer lahko vsak obiskovalec preveri svoje znanje in si ogleda fotografije s tekmovanja.

Kdo bo največja EKOFACA, bo znano v finalnem delu letošnjega Ekokviza, ki bo 9. marca 2018 na OŠ Dravlje v Ljubljani, kamor se bo uvrstilo 12 ekip: zmagovalci regij, drugouvrščeni ekipi iz ljubljanske in mariborske regije ter ekipi, ki bosta med vsemi preostalimi dosegli drugi najboljši rezultat. Finalni Ekokviz bo potekal v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu ekipe reševale kviz prek spletne strani eko.telekom.si, nato pa bo sledilo še preverjanje poznavanja okoljskih tematik na ustnem delu, kjer se bodo ekipe pomerile med seboj.

Dunja Dolinšek, Program Ekošola