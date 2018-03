Novomeški kolesarji ciljajo visoko na Istrski pomladi

7.3.2018 | 13:30

Foto: Mario Stiehl

Novo mesto - Med kolesarji na mednarodni kolesarski dirki Istrska pomlad bo tudi šesterica Kolesarskega kluba Adria Mobil. S prologom v Umagu se bo začela jutri, nato pa bodo pred kolesarji še tri zahtevne etape. Iz novomeškega kluba so sporočili, da se bodo borili za etapne zmage in visoke skupne uvrstitve. Dirka je gotovo zanimiva tudi za slovenske ljubitelje kolesarstva, saj je v neposredni bližini Slovenije.

Ekipa Adria Mobil je na dirki slavila leta 2013, ko je svojo prvo skupno zmago osvojil Matej Mugerli. Matej je sicer tudi aktualni branilec naslova, le da je lani dirko dobil v dresu ekipe Amplatz-BMC. Adria je pod imenom Krka-Telekom Slovenije zmagala že leta 2000, ko je dirko dobil Vladimir Miholjević. Novomeško ekipo tokrat tvorijo: Dušan Rajović, Gašper Katrašnik, Žiga Grošelj, Jure Golčer, Radoslav Rogina in Žiga Horvat

Kot so v KK Adria Mobil zapisali v sporočilu za javnost, je Istarsko proljeće oz. Istrska pomlad dirka s tradicijo, ki sega v davno leto 1961. Sprva je bila rezervirana za lokalne kolesarje, leta 2000 pa so prvič sprejeli profesionalne kolesarje. Od leta 2005 je dirka del serije UCI Europe Tour in ima kategorijo 2.2, do leta 2006 pa se je imenovala Jadranska magistrala.

M. Ž.