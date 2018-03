Nič kriva, a hudo poškodovana v bolnišnico

7.3.2018 | 12:15

Na regionalni cesti med Otočcem in Novim mestom se je včeraj nekaj po 6. uri zgodila prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je 60-letni voznik osebnega avtomobila na zasneženem vozišču zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 43-letna voznica. Ta je zavirala in zapeljala levo, vendar trčenja ni uspela preprečiti. Huje poškodovano 43-letnico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto bodo po zaključeni preiskavi zoper povzročitelja nesreče na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pošteno napihal

Med kontrolo prometa v Velikih Malencah so policisti nekaj pred polnočjo ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je 64-letnik imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob cigarete in denar

V noči na ponedeljek je na Šegovi ulici v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in odnesel tobačne izdelke in denar. Škode je za okoli 500 evrov.

Zasegli ukraden BMW X5

Popoldne je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje na izstop iz Slovenije s tovornim vozilom za prevoz osebnih avtomobilov pripeljal 44-letni voznik iz Švice. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled

osebnih avtomobilov, so med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil BMW X5 ukraden v Nemčiji. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

M. Ž.